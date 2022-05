Oslo Børs endte ned 1,73 prosent mandag, etter en dag preget av «flash crash», oljeprisfall og generelt mye rødt blant de mest omsatte aksjene. Hovedindeksen sluttet på 1.218,36 poeng.

Det var like før klokken 10 at børsene raste både i Oslo, Norden og Europa . Hovedindeksen i Oslo var på det laveste ned nesten 5 prosent til 1.179,97. Det ble spekulert om både pølsefingre og senking av russisk atomubåt kunne ha utløst det plutselige fallet. Ifølge Nasdaq var årsaken en salgsordre fra en markedsaktør.

Brent-oljen var ved børsslutt ned 5,1 prosent til 103,80 dollar fatet, og ned fra rundt 110 dollar fatet ved børsslutt fredag. WTI-oljen falt 3,4 prosent til 101,20 dollar pr. fat. Equinor falt 1,0 prosent til 317,80 kroner, Aker BP 2,4 prosent til 332,20 kroner og Vår Energi 1,8 prosent til 39,40 kroner. DNO falt 4,5 prosent til 13,82 kroner.

Blant få lyspunkter var REC Silicon , som steg 2,0 prosent til 16,78 kroner, løftet av nyheten om at nabotomten i Moses Lake er solgt. Sila Nanotechnologies ryktes å være kjøperen, noe som vil være veldig spennende for REC, ifølge analytiker.

Nordic Semiconductor dundret ned 7,9 prosent til 176,35 kroner, etter oppganger på rundt 6 prosent både torsdag og fredag . Knallsterke marginer og skyhøy etterspørsel mer enn doblet selskapets resultat i første kvartal.

Kahoot ramlet 5,7 prosent til 21,85 kroner, til tross for at to meglerhus er ute med kjøpsanbefalinger og det mest optimistiske av dem spår kursoppgang på 130 prosent.

Hafnia falt 3,3 prosent til 26,80 kroner på høy omsetning. Tankrederiet er i mai tatt inn i Pareto Securities' portefølje med anbefalte aksjer, og meglerhuset mener Hafnia kan doble seg det neste året.

Tomra falt 4,9 prosent til 354,50 kroner, etter kutt i kursmålene hos både ABG og DNB Markets.

Mandagens største kursfall var det det nylig Oslo-noterte plastgjenvinningsselskapet Waste Plastic Upcycling som sto for. Aksjen falt hele 25,1 prosent til 19,39 kroner, uten at det var kommet noen nyheter rundt selskapet.

17 x all-time low

Aksjen var imidlertid ikke blant de 17 som falt til nye bunnoteringer mandag:

Adevinta, Airthings, Argeo, Astrocast, Borgestad, CO2 Capsol, Elmera Group (tidligere Fjordkraft), Endúr, House of Control Group, Komplett, Norwegian Block Exchange, Pexip Holding, Play Magnus, Seaway 7, SmartCraft, Tekna Holding og Xplora Technologies falt alle til ny all-time low, ifølge TradingView.