S&P 500 faller til årets laveste notering

Ved 21-tiden har Nasdaq-indeksen falt 0,49 prosent og står i 12.276,29 poeng mens Dow Jones står i 32.640,66 poeng etter et fall på 1,02 prosent. S&P 500 faller også med 0,98 prosent til 4.091,75 poeng.

Fredag stupte Amazon-aksjen over 14 prosent etter å ha lagt frem svake kvartalstall. Kort tid etter at mandagens handel tar til faller aksjen ytterligere 2,98 prosent. Andre bevegelser med negative fortegn er Apple som er ned 2,53 prosent, mens betalingsselskapet American Express er ned 3,71 prosent.

Av selskaper i grønt territorium er Netflix opp 2,4 prosent. Spillkonsernet er også opp 2,8 prosent etter det i løpet av helgen ble kjent at Berkshire Hathaway eier 9,5 prosent av aksjene i Activision Blizzard, som kjøpes opp av Microsoft.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,983 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 9,10 prosent til 36,44.

Ifølge Handelsbanken er det forventet at vi får en dobbelheving fra Fed på onsdag, hvilket betyr at renten settes opp med 50 basispunkter i en og samme omgang.

«Ideelt sett ønsker de å sette renten raskt nok opp til at de får stagget prisveksten, slik at de gradvis kan bringe den ned mot målet igjen. Men samtidig ønsker de å unngå å ta livet av veksten i den amerikanske økonomien. Det er imidlertid ikke mange eksempler gjennom historien, på at Fed har lykkes med en slik myk landing», skriver Handelsbanken.

Forbrukerne i USA er mer pessimistiske, og særlig til fremtiden. Forskjellen mellom vurdering av nåsituasjonen og fremtidsutsiktene er svært høy, og det har tidligere vært et resesjonsvarsel, ifølge analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities.

Mens høyt press i økonomien er fokuset i USA er det motsatte tilfellet i Kina.

«Der har spredningen av omikronviruset og mindre effektive vaksiner tvunget myndighetene til å stenge ned deler av landet, noe som bremser den økonomiske aktiviteten betydelig. En kunne kanskje tenke seg at med sterk vekst i USA og svak vekst i Kina ble totalen ikke så verst, men det er dessverre heller sånn at det er en spesielt dårlig kombinasjon», skriver DNB Markets i en oppdatering.