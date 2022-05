Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,53 prosent like før kl. 07.00 tirsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent.

Asia

I Hongkong stiger Hang Seng 0,12 prosent, mens Kospi i Sør-Korea klatrer 0,15 prosent. S&P/ASX 200-indeksen er ned 0,59 prosent.

Sentralbanken i Australia (RBA) økte i morges styringsrenten med 25 punkter til 0,35 prosent.

En rekke av de asiatiske børsene er stengt tirsdag, inkludert i Japan, Kina og Singapore.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,07 prosent til 107,54 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,23 prosent til 104,93 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 103,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Indeksene på Wall Street svingte mellom pluss og minus under en volatil handelsdag på mandag, der S&P 500 traff all-time low for året før den gjorde en kraftig rekyl opp til positivt territorium.

S&P 500 steg med 0,57 prosent til 4.155,33. Betalingsteknologiselskapet Global Payments var den største taperen blant indeksens 500 selskaper. Aksjen endte ned 9,21 prosent etter kald mottakelse av overskuddet som var bedre enn analytikerne forventet.

Teknologiindeksen Nasdaq steg 1,63 prosent til 14.563,02. Meta og Netflix steg med henholdsvis 5,3 og 4,8 prosent, mens Alphabet steg med 2,17 prosent. Dow Jones steg marginalt med 0,26 prosent til 33.062.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs endte ned 1,73 prosent mandag, etter en dag preget av «flash crash», oljeprisfall og generelt mye rødt blant de mest omsatte aksjene. Hovedindeksen sluttet på 1.218,36 poeng.

Det var like før klokken 10 at børsene raste både i Oslo, Norden og Europa . Hovedindeksen i Oslo var på det laveste ned nesten 5 prosent til 1.179,97. Det ble spekulert om både pølsefingre og senking av russisk atomubåt kunne ha utløst det plutselige fallet. Mandag kveld ble det kjent at en tastefeil hos Wall Street-giganten Citi skal ha vært årsaken.

Blant få lyspunkter var REC Silicon , som steg 2,0 prosent til 16,78 kroner, løftet av nyheten om at nabotomten i Moses Lake er solgt. Sila Nanotechnologies ryktes å være kjøperen, noe som vil være veldig spennende for REC, ifølge analytiker.