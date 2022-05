10 aksjer faller til ny all-time low

«Nettotapet var lavere enn ventet på grunn av statsstøtte, men medlemstallene samt guidingen for andre kvartal var svak i tillegg til utsikter for høyere kostnadsinflasjon», skriver meglerhuset.

DNB Markets ser en nedjustering i konsensusestimatene for 2022-ebitda med 5-10 prosent etter rapporten.

Kepler Chevreux skriver på sin side at Sats har fått en bra start på året der høyere omsetning veide opp kostnadsøkninger.

ABG Sundal Collier skriver at tallene var som ventet og at de ikke venter store estimatendringer etter rapporten.

Polaris Media slet med driften i første kvartal, og meldte om økt usikkerhet fremover. Aksjen faller 6,3 prosent til 75,00 kroner.

Gullgraveren Akobo Minerals har kommet med ny gladmelding om at de har påvist gullmineralisering i ny letesone i nærheten av Segele. Nyheten sender aksjen opp 4,49 prosent til 6,98 kroner.

Kryptoveksleren Norwegian Block Exchange faller 9,6 prosent til 4,25 kroner og ny all-time low. Selskapet sliter med å tiltrekke seg nye kunder, og skylder blant annet på eksterne faktorer for at produktlanseringer har tatt lenger tid enn ventet.

Da NBX gikk på børs 14. desember 2021 satt Bjørn Kjos på verdier for over 104 millioner kroner. I dag har eierposten krympet til i underkant av 50 millioner kroner, etter et kursfall på over 52 prosent.

Svindal-favoritten Pexip fortsetter også ned og faller 3,1 prosent til 19,74 kroner og ny bunnotering. Aksjen har da falt 83,2 prosent fra all-time high på 117,48 kroner den 22. februar 2021.

Borregaard er opp 0,2 prosent til 180,80 kroner, etter å ha levert et bedre resultat for tredje kvartal enn ventet. Ebitda for kvartalet kom inn på 400 millioner kroner, sammenlignet med konsensus på 341 millioner kroner.

ABG Sundal Collier poengterer imidlertid i en oppdatering at Borregaard har gjort en oppskriving av varelageret, som gir en effekt på 30 millioner, og at ebitda justert for dette er nærmere 370 millioner, melder TDN Direkt.

Oppdretteren Atlantic Sapphire faller 5,5 prosent til 23,58 kroner, som også er ny bunnotering. Aksjen har da falt 84,3 prosent fra rekordnoteringen på 150 kroner den 3. og 16. februar i fjor.

Dagens vinner er TECO 2030, som stiger 20,14 prosent til 5,19 kroner. Det er omsatt TECO-aksjer for 228.000 kroner.

Dagens taper er Nordhealth, som er ned 12,4 prosent til 17 kroner og ny all-time low, på en omsetning på 803.000 kroner.

Oljeprisen faller

Brent-oljen var ned 1,17 prosent til 106,32 dollar tirsdag formiddag. Ved lunsjtider er den ned 1,22 prosent til 106,27 dollar, mens WTI-oljen er ned 1,13 prosent til 103,98 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 103,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.