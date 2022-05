Svak oppgang på Wall Street før morgendagens rentebeslutning

Etter forrige ukes turbulens var det ikke de voldsomme utslagene på Wall Street tirsdag. Onsdag skal sentralbanksjef Jerome Powell annonsere rentebeslutninger for mai som det er knyttet stor spenning til. Det er ventet en renteheving på 50 basispunkter. Flere analytikere mener derimot at FED kan overraske med en enda mer drastisk renteheving for å dempe den voldsomme inflasjonen, skriver Yahoo Finance.

Slik gikk det med indeksene på Wall Street:

Industriindeksen Dow Jones endte opp 0,20 prosent til 33,127.01.

Den brede S&P 500-indeksen steg med 0,48 prosent til 4,175.27.

Teknologiindeksen Nasdaq steg med 0,22 prosent til 12,563.76.

Volatilitetsindeksen Vix falt 6,62 prosent til 30.20.

Olje

Oljeprisen falt intradag, og ved stengetid på Wall Street var oljeprisen (brent spot) ned 2,07 prosent til 105,35 dollar.

Bevegelser

Det var svak oppgang blant de store teknologiaksjene på Wall Street, Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (morselskap til Google), også kjent som FAANG-aksjene.

Facebook steg 0,43 prosent til 212.03.

Amazon falt 0,20 prosent til 2,485.07.

Apple steg 0,96 prosent til 159.48.

Netflix steg 0,21 prosent til 199.87

Google steg 0,83 prosent til 2,362.59.

Krypto

Det var nedgang i kryptomarkedet tirsdag, og ved stengetid på Wall Street var Bitcoin ned 2,81 prosent til 37,705.34. Ethereum falt 2,39 prosent til 2,774.13.