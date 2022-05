Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,68 prosent like før kl. 07.00 onsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,5] prosent.

Asia

Hang Seng i Hongkong faller onsdag morgen 1,33 prosent, Kospi i Sør-Korea er ned 0,12 prosent, mens Sensex i India svekkes 0,17 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,04 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,08 prosent.

Børsene i Japan og Kina er onsdag stengt.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,98 prosent til 106,00 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,09 prosent til 103,53 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 107,15 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Etter forrige ukes turbulens var det ikke de voldsomme utslagene på Wall Street tirsdag.

Onsdag skal sentralbanksjef Jerome Powell annonsere rentebeslutninger for mai som det er knyttet stor spenning til. Det er ventet en renteheving på 50 basispunkter. Flere analytikere mener derimot at FED kan overraske med en enda mer drastisk renteheving for å dempe den voldsomme inflasjonen, skriver Yahoo Finance.

Industriindeksen Dow Jones endte opp 0,20 prosent til 33,127.01, mens den brede S&P 500-indeksen steg 0,48 prosent til 4,175.27. Teknologiindeksen Nasdaq steg med 0,22 prosent til 12,563.76.

Oslo Børs

Hovedindeksen steg 1,1 prosent til 1.231,90 tirsdag. 15 av de 20 mest omsatte aksjene steg. Equinor steg 2,4 prosent og Aker BP endte opp 3,3 prosent.

Aker Solutions falt tungt etter kvartalstallene tirsdag morgen. Selskapet mangedoblet bunnlinjen, men aksjen endte likevel ned 7,8 prosent til 29,56 kroner.

Kryptoveksleren Norwegian Block Exchange falt 12,7 prosent til 4,11 kroner og ny all-time low. Selskapet sliter med å tiltrekke seg nye kunder, og skylder blant annet på eksterne faktorer for at produktlanseringer har tatt lenger tid enn ventet.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:

Smartoptics Group: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Aker: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Equinor: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 09.00, webcast

Mintra Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Multiconsult: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 08.30, webcast

Schibsted: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 09.00, webcast