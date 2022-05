Aker BP er opp 1,54 prosent til 348,0 kroner, mens Vår Energi styrkes 1,94 prosent til 40,90 kroner.

Opptur

PGS stiger voldsomme 19,65 prosent til 4,65 kroner etter at de i natt hentet 800 millioner kroner i en rettet emisjon. Emisjonen var betydelig overtegnet, og selskapet meldte opprinnelig at de skulle hente 710 millioner.

Høyt på vinnerlisten finner vi også Elop , som melder at de har mottatt et bud for Simlipfai tilsvarende en selskapsverdi (EV) på 140 millioner kroner og har intensjon om å selge. Aksjen fyker opp 2,58 prosent til 2,39 kroner.

Tekna klatrer 19,72 prosent til 17,00 kroner. Under Finansavisens investordag i høst uttalte investeringssjef Preben Rasch-Olsen i Carucel om aksjen at «Dette er vårt bet på 10-gangeren».

Siden den gang har Tekna falt kraftig, men Rasch-Olsen sier til Finansavisen at han fortsatt har ståltro.

I rødt

SATS -aksjen faller kraftige 13,99 prosent til 14,88 kroner, dagen etter at selskapet la frem sine tall for første kvartal. DNB-analytiker Ole Martin Westgaard slakter onsdag SATS i ny analyse, varsler underskudd, og spår nytt voldsomt fall i aksjen.

Resultatrush

I tillegg til allerede nevnte Equinor, har også en rekke andre tungvektere lagt frem førstekvartalstall onsdag.

Kahoot leverte på guiding og 2,66 prosent til 22,75 kroner. Selskapet hadde fakturerte inntekter på 34 millioner dollar i første kvartal, tilsvarende en oppgang på 78 prosent fra samme kvartal i 2021.

Storebrand -konsernet endte første kvartal med et resultat før skatt på 489 millioner kroner, mot 745 millioner i tilsvarende periode året før. Aksjen er imidlertid opp 2,42 prosent til 83,70 kroner.

Arkitekt- og rådgivningsselskapet Multiconsult leverte rekordresultat i første kvartal. Det sender aksjen opp 5,03 prosent til 154,40 kroner.

Schibsted -aksjen svekkes derimot, og er nå ned 4,54 prosent til 187,00 kroner. Selskapets EBITDA-resultat falt i første kvartal, og var under analytikernes forventning.