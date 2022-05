Wall Street venter spent på Fed

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,1 prosent og står i 12.546,86 poeng mens Dow Jones står i 33.164,40 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 4.179,19 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,99 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,5 prosent til 29,11.

Fed

Onsdagens store begivenhet er Feds pengepolitiske annonsering klokken 20.00 norsk tid, etterfulgt av sentralbanksjef Powells pressekonferanse en halvtime senere.

«Sentralbanken må få rentene raskt opp i et mindre stimulerende leie. Derfor venter både vi og konsensus at Fed for første gang siden 2000 går for en «dobbelheving», det vil si at styringsrenteintervallet blir hevet med et halvt prosentpoeng, til 0,75-1,00 prosent», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Meglerhuset tror Fed vil gå for et halvt prosentpoengs økning også i de tre påfølgende rentemøtene, før de går tilbake til «kvartinger». I tillegg vil startskuddet gå for en rask nedtrapping av balansen.

Makro

USAs handelsbalanse i mars var på minus 109,8 milliarder dollar, viser offisielle tall onsdag. Ifølge Trading Economics var det på forhånd ventet et handelsunderskudd på 107 milliarder dollar.

Antall sysselsatte i privat sektor i USA økte i april med 247.000, viser nye tall fra ADP onsdag. Konsensus på forhånd var en økning på 395.000, ifølge Trading Economics. ADPs sysselsettingstall anses som en indikator for hva den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra USAs arbeidsdepartement kan komme til å vise.