Mot solid opptur fra start på Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 1,4 prosent like etter kl. 07.00 torsdag.

Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 1,8 prosent, eller innenfor intervallet [1,4, 2,2] prosent.

– Kraftig oppgang i vente, sier han i sin morgenkommentar.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,1 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 1,1 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 0,7 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 0,1 prosent.

Sensex i India stiger 1,3 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,6 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,1 prosent.

Les hele kommentaren her.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,5 prosent til 110,66 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,3 prosent til 108,16 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 109,07 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Etter rentemøte i sentralbanken i USA ble styringsrenten som ventet hevet med 50 basispunkter med den hensikt å bekjempe den siste tidens voldsomme inflasjon. Dette er den største renteøkningen på to tiår. Etter rentehevingen vil dermed renteintervallet være på 0,75 til 1,00 prosent.

Senere på kvelden holdt sentralbanksjef Jerome Powel tale der han kom med en uttalelse som sendte indeksene på Wall Street opp i rundt 3 prosent, nemlig at en renteheving på 75 basispunkter aldri var aktuelt.

– Vi er på vei til å øke renten til normale nivåer, og gitt at økonomien utvikler seg i tråd med våre forventinger forventer vi i komiteen (Sentralbanks-komiteen) å foreslå en renteøkning med 50 basispunkter ved de neste rentemøtene, sa Powell.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7 prosent før den sluttet på 1.240,45 poeng.

PGS gikk opp 30,7 prosent til 5,08 kroner etter at selskapet hentet 800 millioner kroner i en rettet emisjon natt til onsdag. Emisjonen var betydelig overtegnet, og selskapet meldte opprinnelig at det skulle hente 710 millioner.

SATS -aksjen falt 4,7 prosent til 16,48 kroner, dagen etter at selskapet la frem sine tall for første kvartal. DNB-analytiker Ole Martin Westgaard slaktet onsdag SATS i ny analyse, varslet underskudd, og spådde et nytt voldsomt fall i aksjen.

Kahoot hadde fakturerte inntekter på 34 millioner dollar i første kvartal, tilsvarende en oppgang på 78 prosent fra samme kvartal i 2021. Aksjen gikk opp 5,1 prosent til 23,30 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:



OKEA: Kl. 06.00, webcast/tlf kl. 08.00

Airthings: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 08.00, webcast

Elopak: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Orkla: Kl. 07.00, Orklahuset kl. 08.00, webcast/tlf

Otovo: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Tekna Holding: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 10.00, webcast