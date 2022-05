Oslo Børs åpnet rett opp torsdag. Hovedindeksen steg 1,47 prosent fra start, men er rundt kl. 9.45 opp 0,38 prosent til 1.245,41.

Oljeprisen

EU-kommisjonen har foreslått å forby om en måneds tid alle transport-, meglings-, forsikrings- og finansieringstjenester fra EU-land relatert til russisk råolje. I tillegg har det blitt foreslått at EU skal fase ut russisk råolje innen seks måneder – og raffinerte produkter innen årsslutt.

EUs forslag kan videre redusere russisk produksjon med ytterligere 10 prosent innen utgangen av året.

– Vi vil anta at den faktiske nedsiderisikoen for russisk råolje- og kondensatproduksjon vil være rundt 1 million fat pr. dag fra nivåene i april, noterer Viktor Katona, leder for sur råoljeanalyse i Kpler, ifølge Bloomberg.

Ellers kom det i går inn tall for amerikanske oljelagre. De amerikanske råoljelagrene var opp 1,3 millioner fat i forrige uke til 11.900 millioner fat. På forhånd var det ventet at lagrene skulle være ned 0,8 millioner fat, ifølge Trading Economics.

Bevegelser

Flere selskaper har lagt frem tall i morgentimene torsdag og det er med på å påvirke utslagene på børs.

Höegh Autoliners omsatte for 266 millioner dollar i første kvartal, en økning fra 206 millioner i samme periode året før. Basert på inntektsutsiktene for 2022 vurderer rederiet å begynne med utbytteutbetalinger i løpet av andre halvår. Aksjen faller likevel 4,6 prosent.