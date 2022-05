BioAtla er verstingen med 35 prosent fall, mens Nephros er ned 33,5 prosent.

Historisk makro

Foreløpige tall lagt frem av amerikanske myndigheter torsdag viser at produktiviteten utenfor landbrukssektoren (non-farm productivity) falt 7,5 prosent i første kvartal. Konsensus lå ifølge Trading Economics på 5,4 prosent nedgang.

Produktiviteten har ikke falt i samme takt siden tredje kvartal i 1947, og er en forsmak på hva som kommer når arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls) legges frem fredag.

200.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 30. april, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Ifølge Trading Economics var det ventet et tall på 182.000.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.384.000 pr. 23. april. På forhånd var det ventet en måling på 1.400.000, ifølge Trading Economics.

– Ethvert børsrally på lånt tid

Onsdag kveld hevet den amerikanske sentralbanken altså styringsrenten med 50 basispunkter. Selv om sentralbanksjef Jerome Powell dro til med en dobbel renteoppgang, var det, og budskapet som fulgte, bedre enn mange fryktet.

Porteføljestrateg Zachary Hill i Horizon Investments påpeker likevel overfor CNBC at Fed er åpne for å heve rentene over nøytralnivå for å stagge inflasjonen.

– Til tross for innstramningen vi har sett i finansielle rammebetingelser de siste månedene, er det klart at Fed vil se dem stramme seg til ytterligere, sier han.

– Høyere verdsettelse av aksjer er uforenlig med dette ønsket, så med mindre forsyningskjeder leges raskt eller arbeiderne strømmer tilbake til arbeidsstyrken, er ethvert børsrally trolig på lånt tid ettersom ordlyden fra Federal Reserve da blir mer haukete igjen, legger strategen til.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets skrev i en oppdatering torsdag morgen at det i forkant av gårsdagens rentebeskjed fra Fed var priset inn en liten halesannsynlighet for en enda større heving (enn 50 basispunkter).

«Og ikke minst hadde markedet gått stadig lengre i å prise en 75 punkters heving ved det neste møtet i juni. Under pressekonferansen utelukket imidlertid Powell denne muligheten, og ser heller mot 50 punkters økninger ved de to neste rentemøtene», fortsatte han.