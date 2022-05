Det ble dagen derpå for investorene på børsene i New York torsdag. Dagen etter at Den amerikanske sentralbanken satte opp renten med 0,5 prosentpoeng, og meldingene fra sentralbanksjef Jerome Powell hadde sunket inn, var det tilløp til panikksalg. En halv time før børsene stengte var Dow Jones ned 1.376 poeng, tilsvarende 4,0 prosent.

Det hjalp heller ikke på stemningen at produtiviteten i USA falt med 7,5 prosent på årsbasis i første kvartal. Det var det største fallet siden 1947, ifølge Marketwatch. I tillegg steg antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA med 9.000 til 200.000 sist uke. Og på toppen av det steg arbeidsrelaterte kostnader med en årstakt på 11,6 prosent i første kvartal.

Dermed var det duket for en tung dag på Wall Street og Dow Jones falt 3,1 prosent til 32.997,97 og Nasdaq dundret ned 5,0 prosent til 12.317,69. S&P 500 endte ned 3,6 prosent til 4.146,96.

Investeringsdirektør i Nordea Robert Næss mener «festen er over» – og spår Oslo Børs ned fra åpningen fredag morgen.

– Ja, det blir rødt i morgen. Nå er ikke handelen over i USA enda, men ja det blir rødt, konkluderte Næss tidligere i kveld.



– Den nye normalen

Onsdag hevet den amerikanske sentralbanken renten til et intervall mellom 0,75 prosent og 1 prosent. Den volatiliteten vi nå ser er en direkte konsekvens av Feds innstramminger, mener John Ingram, investeringsdirektør i Crestwood Advisors.

– Fed reduserer likviditeten i markedet og det driver opp volatiliteten. Det vi ser nå kan bli den nye normalen helt til Fed får inflasjonen under kontroll og løsner opp pengepolitikken, sier Ingram til Wall Street Journal.