Tilløp til panikksalg på Wall Street

Det ble dagen derpå for investorene på børsene i New York torsdag. Dagen etter at Den amerikanske sentralbanken satte opp renten med 0,5 prosentpoeng, og meldingene fra sentralbanksjef Jerome Powell hadde sunket inn, var det tilløp til panikksalg.

En halv time før børsene stengte var Dow Jones ned 1.376 poeng, tilsvarende 4,0 prosent.

Det hjalp heller ikke på stemningen at produtiviteten i USA falt med 7,5 prosent på årsbasis i første kvartal. Det var det største fallet siden 1947, ifølge Marketwatch. I tillegg steg antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd med 19.000 til 200.000 sist uke. Og på toppen av det steg arbeidsrelaterte kostnader med en årstakt på 11,6 prosent i første kvartal.

Stigende lange renter falt heller ikke i god jord hos investorene, og dermed var det duket for en tung dag på Wall Street.

Dow Jones falt 3,1 prosent til 32.997,97

Nasdaq dundret ned 5,0 prosent til 12.317,69

S&P 500 endte ned 3,6 prosent til 4.146,96

Fryktindeksen smalt opp 23,6 prosent til 31,43

Alle de 30 aksjene i Dow Jones indeksen falt og verst gikk det med Salesforce-aksjen, som falt 7,1 prosent. Nike endte ned 5,9 prosent, mens Apple falt 5,6 prosent til 156,77 dollar.

Aksjen som falt minst var Merck & Co med et fall på 0,6 prosent. Amgen, Cocval Cola og Chevron klarte seg også brukbart, med fall på 0,7 - 0,8 prosent.

Blant tungvekterne var det bare 1 av de 50 største som steg; AbbVie.

Tesla endte ned hele 8,3 prosent til 873,28 dollar. Dermed falt også børsverdien under 1.000 milliarder dollar igjen.

Amazon endte ned 7,6 prosent til 2.328,14 dollar, mens Alphabet falt 4,8 prosent til 2.223,93 dollar og Microsoft falt 4,4 prosent til 277,35 dollar. De to første har fremdeles en børsverdi på over 1.000 milliarder dollar, mens Microsoft bare såvidt klorer seg fast over 2.000 milliarder dollar.

Renter, olje, gull og bitcoin

Både 10-års renten og 30-års renten steg til de høyeste nivåene siden november/desember 2018.

10-års renten steg 15,2 basispunkter til 3,066 prosent, mens 30 års renten steg 15,8 basispunkter til 3,159 prosent. 2-års renten steg 10,8 basispunkter til 2,722 prosent, ifølge Marketwatch.

Oljeprisen steg og lettoljen endte dagen opp 0,4 prosent til 108,26 dollar. Brent-oljen steg 0,7 prosent til 110,90 dollar.

Gullprisen falt 0,13 prosent til 1.878,75 dollar, mens bitcoin var ned 8,6 prosent til 36.287 dollar. Ethereum var ned 6,6 prosent til 2.745 dollar