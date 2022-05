Stygge tech-aksjer i Asia også

Wall Street gikk på en stjernesmell torsdag, og særlig Nasdaq som stupte 5 prosent til sin laveste sluttnotering siden november 2020.

Nedsalget i teknologiaksjer smitter over på Asia- og Stillehavsregionen, og det merkes godt i Hongkong der Hang Seng går tilbake over 3 prosent – med teknologiindeksen ned mer enn 4 prosent.

Elbilaksjer får også svi

Tencent og Meituan faller over 4 prosent, mens Alibaba trekker ned over 6 prosent. Elbilaksjer slipper ikke unna, med Xpeng og Nio ned 10-12 prosent. Tesla stupte over 8 prosent i USA.

I fastlands-Kina faller både Shanghai Composite og large cap-indeksen CSI 300 2,3 prosent.

Tokyo-børsen har gjenåpnet etter noen feriedager og Nikkei stiger 0,8 prosent. Teknologi sliter også her, med Softbank ned 2,5 prosent.

På makrofronten i Japan kom KPI i Tokyo-området inn på 2,5 prosent på årsbasis i april. Kjerneinflasjonen steg 1,9 prosent i perioden, mot ventet 1,8 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 1,2 prosent, med Samsung Electronics ned rundt 2 prosent.

Den råvaretunge Sydney-børsen er for øvrig ned 2,3 prosent.

Oljen svakt oppover

Oljeprisene beveger seg på sin side svakt oppover fredag morgen.

Frontkontrakten for Brent-oljen stiger 0,4 prosent til 111,36 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er omtrent like mye opp til 108,71 dollar pr. fat.

Brent-oljen ble ved stengetid i Oslo torsdag handlet til rundt 113 dollar pr. fat.

– Fed reduserer likviditeten

Wall Street kom onsdag fra markant oppgang i kjølvannet av rentedommen fra Federal Reserve , som besluttet å gjøre en såkalt dobbel renteøkning (2 x 25 basispunkter) for første gang på over 20 år. Sentralbanksjef Jerome Powell signaliserte at renteøkninger på 75 basispunkter neppe blir aktuelt fremover, og det bidro til å sende børsene kraftig opp.

– Hvis børsene stiger 3 prosent og faller 0,5 prosent dagen etter, er det ganske normalt. Men å ha den dagen vi hadde i går, og så se det 100 prosent reversert før en halv dag har gått er sannelig ekstraordinært, sa trading-direktør Randy Frederick hos Schwab Center for Financial Research til CNBC torsdag.

Investeringsdirektør i Crestwood Advisors hevder overfor Wall Street Journal at volatiliteten vi nå ser er en direkte konsekvens av Feds innstramminger.

– Fed reduserer likviditeten i markedet og det driver opp volatiliteten. Det vi ser nå kan bli den nye normalen helt til Fed får inflasjonen under kontroll og løsner opp pengepolitikken, sier han.