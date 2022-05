Hovedindeksen åpnet rett ned fredag, men har hentet seg litt inn utover formiddagen og er i 12.06-tiden ned i overkant av prosenten til 1.222,15.

Fredag ettermiddag noterer 15 aksjer nye bunnrekorder; Adevinta, Ainmt, Airthings, Astrocast, Austostore, Cambi, Csam Health, Endur, Hynion, Komplett, Lytix Biopharma, Ocean Geoloop, Ørn Software, Pexip, Play Magnus og Seaway 7.

Teknologiselskapet Pexip, som er en av Aksel Lund Svindals favoritter, er også en av aksjene som har falt mest det siste året. Den har nå 84 prosent fra toppen på 117,48 kroner den 22. februar i fjor. Fredagens laveste er 18,38 kroner.

Utviklingen på Oslo Børs og i enkelte tech-aksjer kommer i kjølvannet av en stjernesmell for Nasdaq torsdag, noe som smittet over på teknologiaksjer i Asia. Toneangivende Europa-børser ser også rødt, med tyske DAX ned 1,4 prosent og franske CAC 40 ned 1,6 prosent.

USA skal videre ned

Futureshandelen peker mot videre nedgang fra start i USA fredag.

– Markedet frykter at Fed ikke har kontroll, og må stramme inn så mye at de presser økonomien ned i en resesjon, sier investeringsdirektør Gaute Eie i Eika Kapitalforvaltning til Finansavisen.

Børsene har dermed kommet rett ned på jorden igjen etter onsdagens oppgang i kjølvannet av rentedommen fra Federal Reserve, som besluttet å gjøre en såkalt dobbel renteøkning (2 x 25 basispunkter) for første gang på over 20 år. Bakgrunnen for oppgangen var at sentralbanksjef Jerome Powell signaliserte at renteøkninger på 75 basispunkter neppe blir aktuelt fremover.

Oljeprisene skyter fart

Oljeprisene har løftet seg utover formiddagen.

Frontkontrakten for Brent-oljen stiger 1,9 prosent til 113,05 dollar pr. fat fredag morgen, noe som er godt opp fra rundt 112 dollar ved stengetid torsdag.

WTI-oljen stiger 1,8 prosent til 110,24 dollar pr. fat.

Trenden fortsetter den oppadgående trenden, torsdag hjulpet av meldingen om at USA vil begynne å fylle opp igjen sine strategiske råoljelagre ved å kjøpe råolje over flere år.