New York-børsen faller videre

Torsdag fikk mange investorer en solid kalddusj da Nasdaq-indeksen stupte 5 prosent mens S&P 500 og Dow Jones gikk ned henholdsvis 3,6 prosent og 3,1 prosent.

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,6 prosent og står i 12.240,05 poeng mens Dow Jones står i 32.794,89 poeng etter en nedgang på 0,6 prosent. S&P 500 faller 0,5 prosent til 4.126,11 poeng.

Oppdatert klokken 15.41: Nasdaq har nå falt 1,9 prosent, S&P 500 er ned 1,3 prosent mens Dow Jones faller 1,0 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,12 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,6 prosent til 32,96.

Nonfarm Payrolls, som viser sysselsettingsveksten i USA utenom jordbrukssektoren, økte med 428.000 i april. Konsensus ventet at det ble skapt 391.000 jobber i perioden. Arbeidsmarkedsrapporten fra USA karakteriseres av mange som «månedens viktigste» tall.

«Optimismen etter onsdagens rentemøte i Fed, der den amerikanske sentralbanken satte opp renten med “bare” 0,5 prosentpoeng, var borte vekk torsdag. Mange investorer (ikke alle) tror den økonomiske nedturen blir større enn det Fed forventer», skriver Roger Berntsen i en oppdatering.