Finansmarkedene preges for tiden av enorm volatilitet, og det samme er tilfellet for mange av de makroøkonomiske indikatorene. Fredag, en dag etter at vi fikk skuffende tall for amerikanske søknader om arbeidsledighetstrygd, ble det kjent at sysselsettingen økte overraskende mye i april. Det ble skapt hele 428.000 arbeidsplasser, og arbeidsledigheten i USA var skarve 3,6 prosent.

Et fortsatt sterkt jobbmarked øker sannsynligheten for at Fed strammer inn raskt og kraftig. Traderne i terminkontraktmarkedet regner det nå som mest sannsylig at styringsrenten heves med 0,75 prosentpoeng i juni, og ved utgangen av juli 2023 ventes den å være hele 3,5 prosent.

Samtidig stiger renten på lange amerikanske statsobligasjoner med rekordfart. Den tiårige versjonen betalte fredag ettermiddag 3,13 prosent, mer enn noen gang siden november 2018. I Tyskland er nivået 1,13 prosent, og her må vi tilbake til august 2014 for å finne høyere tall. Også i høyrentemarkedet har renteoppgangen vært dramatisk.

Kombinasjonen av økonomisk oppbremsing og pengepolitisk innstramning er langt ifra ideell for børsinvestorer, og ved firetiden fredag var de fleste internasjonale børsindeksene betydelig lavere. USAs S&P 500 har nå tapt 13 prosent siden nyttår, og justert for inflasjon utgjør nedturen 10 prosent på et år.

Samtidig fortsetter selskapenes kvartalsrapporter å renne inn. Tyske Adidas overrasket positivt på både topp- og bunnlinjen, selv om problemer i forsyningskjeden og kinesiske nedstengninger svekket omsetningen. Aksjekursen stupte likevel mer enn 5 prosent, ettersom ledelsen nedjusterte sin prognose for årets inntekter og inntjening.

British Airways-eieren IAG fikk et enda verre kursfall, nesten 9 prosent. Underskuddet i første kvartal krympet fra samme periode i fjor, men var uansett verre enn ventet. På den positive siden økte topplinjen med 23 prosent, som følge av færre coronarestriksjoner. Et problem er at British Airways ut året blir nødt til å redusere antallet ruter med 10 prosent som følge av mangel på kvalifiserte arbeidstagere.

I USA gikk det riktig ille med Under Armour, som produserer sportsklær. Aksjen var ved firetiden fredag ned med skrekkelige 27 prosent, etter at selskapet la frem skuffende topp- og bunnlinjetall for første kvartal. Høyere fraktkostnader rammet marginene, og fjorårets overskudd ble snudd til et tap.

Heller ikke DoorDash, en tidligere coronavinner som leverer mat direkte til folks boliger og arbeidsplasser, innfridde. Aksjekursen svekket seg med mer enn 11 prosent.