SDSD steg 17,5 prosent til 1,95 kroner, etter at selskapet, der Øystein Stray Spetalen er hovedaksjonær, kjøper 25 prosent av riggselskapet Dolphin Drilling for 10 millioner dollar, tilsvarende rundt 95 millioner kroner.

Scatec-aksjen dundret ned 17,6 prosent til 91,94 kroner, kroner etter kvartalsrapporten som viste et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 398 millioner, ned fra 636 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Som eier av solparker i Ukraina justerer selskapet 2022-guidingen, og venter nå å produsere 3,9-4,2 TWh kraft i år, med EBITDA på 2,3-2,6 milliarder kroner.

Analytiker Eivind Garvik i Carnegie, uttalte TDN Direkt at selv om tallene kom inn under konsensusforventningene ser dagens kursfall overdrevent ut.

Han mente at det eneste positive i rapporten var at den frie kontantstrømmen til egenkapital var 79 prosent over konsensus. Ellers pekte han på at det lave ebitda-resultatet var preget av svake hydrologiske forhold i Filippinene og nedskrivinger i Ukraina.

Han mente også at nedskrivingen i Ukraina, på 770 millioner kroner, kun var om lag 50 prosent av hva som vil komme.

Han var også positiv til at Scatec venter at eksisterende prosjekter i ordrereserven, som til sammen er på 1,7 GW og befinner seg i Sør-Afrika, Tunisia, Brasil og Lesotho vil nå investeringsbeslutninger snarlig - og at byggestart vil være i løpet av 2022.

Carnegie har holdanbefaling på Scatec med kursmål 170 kroner pr aksje.

Pareto Securities noterte at de venter å gjøre endringer i estimatene sine på bakgrunn av dagens rapport.

Flere vinnere og tapere

Nordic Mining spratt opp 8,0 prosent til 3,76 kroner, etter at Nærings- og fiskeridepartementet besluttet å opprettholde tildelingen av driftskonsesjon til Nordic Rutile, som vil utvinne mineralet rutil i Engebø-forekomsten – dog med skjerpede miljøkrav.

SAS la frem trafikktall som – heller ikke så overraskende – viste en mangedobling av trafikken sammenlignet med april i fjor. Men valutajustert yield (inntekt pr. flydde setekilometer) falt 18,9 prosent til 1,03 svenske kroner. Aksjen falt 1,6 prosent til 93 øre.

Blant selskapene som la frem kvartalstall fredag falt Reach Subsea 12,6 prosent til 3,60 kroner, etter at flåteutnyttelsen falt kraftig i første kvartal grunnet dårlig vær i Nordsjøen.

Archer endte ned 6,3 prosent til 3,04 kroner etter kvartalsrapporten som viste at ordreboken steg, men det John Fredriksen-dominerte boreselskapet måtte ta ned sin 2022-guiding etter coronaproblemer i første kvartal.