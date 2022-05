Børsfallet tiltar – ESG-aksje rett opp etter analyse

– Vekstreisen har startet, sier Pareto-analytiker Gard Aarvik i analysen.

PGS stiger mandag 11,98 prosent, som dagens foreløpig nest mest omsatte. Aksjen fortsetter dermed den solide oppturen, og er den siste måneden styrket mer enn 90 prosent.

Også Petter Stordalen føyer seg nå inn i rekken av de som ønsker å være med på oppturen i PGS.

HAV Groups datterselskap HAV Design har blitt tildelt kontrakter for å levere skipsdesign og en utstyrspakke til et serviceoperasjonsfartøy for havvind. Aksjen stiger 3,5 prosent.

Akobo Minerals har inngått en avtale med det sørafrikanske selskapet Solo Resources for leveranse av et prosessanlegg for utvinning av gull fra Segele-gruven. Aksjen stiger smått.

Huddlestock har kjøpt hele F5 IT, for 20 millioner kroner. Aksjen stiger 1,5 prosent.

Pyrum har startet testdrift av sin nye pelletiseringsmaskin på fabrikken i Dillingen. Aksjen stiger 1,4 prosent.

Solstad Offshore, som i ettermiddag skal legge frem sine førstekvartalstall, er opp 8,59 prosent.

Xplora meldte i morges at de har fått sin første ordre fra en stor amerikansk forhandler. Nyheten sender aksjen opp 7,29 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 1,24 prosent til 111,00 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,33prosent til 108,31 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 111,50 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

I helgen ble det kjent at Saudi-Arabia kutter oljeprisen for kunder i Asia og Europa, få dager etter at Opec og samarbeidslandene ble enige om å øke oljeproduksjonen.

«Nedstenginger i Kina har tynget den innenlandske drivstoffetterspørselen, og dette vil sannsynligvis tynge på raffinerier, som igjen vil redusere etterspørselen etter råolje», skriver ING-analytikerne Warren Patterson og Wenyu Yao i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 0,83 prosent til 334,35 kroner, mens Aker BP derimot stiger 0,54 prosent til 356,70 kroner.