Rødt på Wall Street – fryktindeksen stiger 10 prosent

I 17.30-tiden mandag har børsfallet tiltatt på Wall Street:

Nasdaq -indeksen faller 3,6 prosent

-indeksen faller 3,6 prosent Dow Jones er ned 1,9 prosent

er ned 1,9 prosent S&P 500 faller 2,8 prosent

Ifølge CNBC selger Ford 8 millioner av sine 102 millioner aksjer i elbilprodusenten Rivian Automotive. Nyheten fører til at Rivian-aksjen faller 17,8 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,07 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 14,5 prosent til 34,61.

«Verdens viktigste rente, den amerikanske tiåringen er nå nesten 3,15 prosent. Dermed er det et alternativ – og det kan presse aksjemarkedet. I 2018 var dette rentenivået nok til at investorer omallokerte til renter! Det blir veldig interessant med inflasjonstallene i USA på onsdag, helst bør vi der få et tegn på at inflasjonen er på vei ned, i alle fall litt, skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en oppdatering fra Norne Securities.

Frykter børsfall

Selv om New York-børsen har startet 2022 i rødt, frykter tallknuserne i Bank of America at børsfallet ikke er over. Ifølge Business Insider skrev bankens sjefstrateg, Michael Hartnett, nylig i et notat ​​at investorene vil bruke store deler av 2022 på å jobbe seg gjennom nyheter om inflasjon, renter og resesjonssjokk, noe som kan resultere i børsfall og økt volatilitet.

«Historisk utvikling er ingen guide for fremtidig avkastning, men dersom det skulle vært tilfelle, slutter dagens bear market 19. oktober 2022 med S&P 500 på 3.000 og Nasdaq på 10.000», skrev Hartnett i den ukentlige «Flow Show»-rapporten.

Dårlig stemning

Stemningen blant investorer i eurosonen har falt ytterligere i mai, tynget av Russlands invasjon av Ukraina.

Sentix-instituttets investortillitsindeks viser en nedgang til minus 22,6 poeng i mai – det laveste nivået siden juni 2020 – fra minus 18,0 poeng i april og minus 7,0 i mars. I februar steg indeksen fra 14,9 til 16,6 poeng.