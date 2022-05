Oslo Børs åpnet i rødt og gikk jevnt og trutt ned utover dagen. Hovedindeksen endte ned 3 prosent til 1.177,41 etter en knekk da også Wall Street åpnet markant ned.

– Det er generelt urolig i markedene nå som rentene stiger såpass mye, sier porteføljeforvalter Kjartan Farestveit i DNB Asset Management, som forklarer hvorfor Oslo Børs faller såpass tungt som den gjør i dag.

Oljeprisen

Brent-oljen sto mandag da børsen stengte ned 2,4 prosent til 109,77 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 2,6 prosent til 106,92 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 111,50 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

I helgen ble det kjent at Saudi-Arabia kutter oljeprisen for kunder i Asia og Europa, få dager etter at Opec og samarbeidslandene ble enige om å øke oljeproduksjonen.

«Nedstenginger i Kina har tynget den innenlandske drivstoffetterspørselen, og dette vil sannsynligvis tynge på raffinerier, som igjen vil redusere etterspørselen etter råolje», skriver INGs analytikere.

Equinor falt mandag 4,5 prosent, mens Aker BP derimot falt 3,3 prosent.

I rødt

Jan Haudemann-Andersen-dominerte Nykode Terapeutics -aksjen har falt 65 prosent fra all-time 6. februar 2021. Aksjen falt tilbake til 2020-nivåer . Det er ikke sikkert det er bunnen.

– Jeg ville kjøpt Nykode-aksjer i dag. Aksjen handles under nivåene fra før selskapet fikk avtalene med Genentech og Generon, to store avtaler. Aksjen er absolutt veldig attraktiv, sier imidlertid DNB Markets' Geir Hiller Holom som spår tredobling.



Hermanrud-favoritt Cadeler har signert milliardkontrakt med Cosco Heavy Industries. Aksjen responderte umiddelbart tosifret opp, men falt raskt ned igjen før den endte ned 2,2 prosent.