Dagens vinner steg 25 prosent – taperen falt 19 prosent

Oslo Børs snudde opp tirsdag ettermiddag, etter at futures signaliserte kraftig oppgang på børsene i New York. Like før kl. 15 var hovedindeksen i pluss og etter at børsene i New York åpnet opp holdt Oslo Børs seg stort sett i pluss ut dagen.

12 aksjer falt til ny all-time low; Atlantic Sapphire (-5%), Cambi (-5,2%), Canopy (-4,2%), Endur (-7%), Huddly (-10%), Komplett (-3,3%), Kraft Bank (-4,6%), Kyoto Group (-4,1%), Link Mobility (-2,4%), Nykode (-5,8%), Ocean Geoloop (-0,8%) og Seaway 7 (-3,5%).

Oljeaksjene var ned hele dagen, men hentet seg litt inn frem mot stengetid på Oslo Børs.

Equinor endte ned 0,3 prosent til 320 kroner. Aker BP falt 0,4 prosent til 341,60 kroner. Begge var på det meste ned rundt 4 prosent ved lunsjtider.