Blandet slutt på turbulent dag

Tirsdag skulle vise seg å bli nok en turbulent dag for amerikanske aksjer.

Etter forrige ukes skrekkfall og en blodrød mandag, stod pilene rett oppover på Wall Street tirsdag da børsen åpnet. Midtveis i handelsdagen hadde sentimentet derimot snudd, og indeksene gikk fra grønt til rødt.

Mot dagens ende ble det mer blandet, og tirsdag kveld stod både Nasdaq og S&P 500 i grønt, mens Dow Jones tok kvelden i rødt. Ved børsslutt så indeksene slik ut:

Teknologiindeksen Nasdaq steg 1,0 prosent til 11.740 poeng.

S&P 500 var opp 0,2 prosent, til 4.000 poeng.

Dow Jones falt 0,2 prosent til 32.169 poeng.

Godt nytt for investorene er at den amerikanske 10-årsrenten nå har falt til under 3 prosent, og lå tirsdag kveld på 2,993 prosent. Fryktindeksen Vix falt også med 5 prosent.

Apple, Microsoft, Alphabet og andre mørbankede teknologiaksjer ledet an, og bidro til oppturen på Nasdaq. Dow Jones ble dratt ned av aksjer som Walmart, JP Morgan Chase, Home Depot og IBM.

Peloton leverte kvartalstall tidligere tirsdag. Aksjen krakket først, for så å avslutte ned 8,7 prosent for dagen. Mer enn 80 prosent av selskapets markedsverdi har blitt skrelt vekk i løpet av det siste året.

De største kryptovalutaene så også en oppgang tirsdag, med Bitcoin og Ethereum opp henholdsvis 1,1 og 3,6 prosent. Kryptovaluta har også blitt dratt ned i dragsuget av børsuroen i år. Torbjørn Bull Jenssen kaller det en «perfekt økonomisk storm» og varsler vårrengjøring i kryptomarkedet. Les saken her.