Markant børsoppgang i Shanghai og Hongkong

I Japan stiger Nikkei 0,32 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,29 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,63 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 1,72 prosent, mens Kospi i Sør-Korea derimot faller tilbake 0,06 prosent.

I India stiger Sensex 0,06 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,18 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,58 prosent.

Nøkkeltall

Fra Kina har det onsdag blitt sluppet flere nøkkeltall.

Konsumprisindeksen (KPI) i Kina endte i april opp 2,1 prosent over året, mot en ventet oppgang på 1,8 prosent.

I foregående måned ble KPI styrket 1,5 prosent på årsbasis.

Samtidig viser tall at produsentprisene (PPI) i april endte opp 8,0 prosent over året. Ifølge Trading Economics var det her ventet en oppgang på 7,7 prosent.

Mars-tallene viste en PPI på 8,3 prosent.

– Kina kommer til å slite med mange økonomiske problemer, inkludert forsyningskjeden og inflasjonsfaktorer, men jeg er litt mindre bekymret for forsyningskjeden enn det jeg var for kanskje seks måneder siden, sier adm. direktør i Orient Capital Research, Andrew Collier, til CNBC.

– Selv i Shanghai er 70 prosent av produksjonskapasiteten i gang. Ifølge den nylige American Chamber of Commerce-undersøkelsen er det bare 15 prosent av selskapene deres som ikke produserer, selv om de fleste av dem - to tredjedeler, har nedgang, sier han.