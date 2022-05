Skuffende makrotall bidrar til børsfall i USA

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,1 prosent, S&P 500 faller 0,5 prosent mens Dow Jones faller 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,03 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,0 prosent til 33,98. Bitcoin-kursen faller 5,2 prosent til 29.703 dollar.

Inflasjonen i USA i april var på 8,3 prosent på årsbasis, mens det var ventet en oppgang på 8,1 prosent, ifølge Trading Economics. Prisveksten i april var på 0,3 prosent fra måneden før, mens det var ventet en økning på 0,2 prosent.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer mat og energi, var på 6,2 prosent på årsbasis og 0,6 prosent på månedsbasis. Her var forventningene 6,0 og 0,4 prosent.

Ifølge DNB Markets uttalte USAs president Joe Biden tirsdag at den høye inflasjonen er amerikanernes viktigste økonomiske utfordring for øyeblikket.

«Selv om vi tror inflasjonen vil falle fremover, tror vi den holder seg betydelig høyere enn inflasjonsmålet i lang tid fremover», skriver DNB Markets i en rapport.