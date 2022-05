- - - - - - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,3 prosent før den sluttet på 1.193,27 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 106,99 dollar, opp 4,4 prosent. Equinor gikk opp 2,7 prosent til 329,80 kroner mens Aker BP gikk opp 2,3 prosent til 349,50 kroner.

EU jobber fortsatt mot enighet hva gjelder en embargo på russisk olje, og spesielt Ungarn er kritisk til en slik beslutning. Virkningen av embargoen kan bli begrenset hvis forbudet utvannes for å lette bekymringene til østeuropeiske medlemmer.

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at Arne Blystads Songa Capital har kjøpt 10,9 millioner aksjer i Siem Offshore. Etter denne transaksjonen har Songa Capital 14,3 millioner aksjer i selskapet, hvilket tilsvarer en eierandel på 6 prosent. Onsdag gikk aksjen opp 25,1 prosent før den sluttet på 12,56 kroner.

Nel økte inntektene med 36 prosent til 213 millioner kroner i første kvartal. Ifølge TDN Direkt var det ventet en omsetning på 266 millioner. Hydrogenselskapet meldte samtidig om en ordreinngang i perioden på 283 millioner. Ved utgangen av første kvartal var ordrereserven på rekordhøye 1,3 milliarder kroner. Aksjen gikk opp 4,5 prosent til 12,43 kroner.

Tirsdag stupte aksjene i Kongsberg Gruppen 18,9 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. Onsdag klatret aksjen 1,9 prosent til 328 kroner.

Photocure fikk et resultat før skatt på minus 27 millioner kroner i første kvartal 2022, mot 20 millioner kroner i pluss i samme periode året før. Omsetningen ble 82 millioner kroner i kvartalet, mot 88 millioner året før. Aksjen falt 3,2 prosent til 105 kroner.

Mowi leverte et rekordresultat i årets første kvartal, som har vært preget av veldig høy laksepris. Det kommer aksjonærene til gode, hvor styret i Mowi har besluttet et kvartalsvis utbytte på 1,95 kroner pr. aksje. Aksjen falt 0,8 prosent til 241,70 kroner.

I første kvartal fikk Flex LNG et resultat på 55,8 millioner dollar etter at LNG-rederiet omsatt for 74,6 millioner dollar. Resultatet i første kvartal ble dratt kraftig i været av en gevinst på derivater på hele 31,9 millioner dollar. Aksjen falt 1,4 prosent til 247 kroner.

Det er verdt å merke seg at Yara og Norsk Hydro nå handles eks. utbytte på henholdsvis 30 kroner og 5,40 kroner.