Handelen på New York-børsen startet med fall for alle de toneangivende indeksene S&P 500, Nasdaq og Dow Jones.

Slik ser det ut etter tre timers handel:

Industritunge Dow Jones er ned 0,5 prosent til 31.683 poeng.

Brede S&P 500 er ned 0,2 prosent til 3.926 poeng.

Teknologitunge Nasdaq er opp 0,2 prosent til 11.391 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,855 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger under 1 prosent til 32,80.

– Min mening er at dette er et marked som handles på følelser og ikke rasjonell logikk, sier Jim Lebenthal i Cerity Partners til CNBC etter at aksjemarkedet hadde prøvd seg på et oppsving i løpet av torsdagshandelen.

Blant aksjer som trekker ned torsdag er Disney, med et fall på rundt 2 prosent etter selskapets kvartalstall onsdag.

Amazon og Netflix og stiger imidlertid, med oppganger på rundt 2 og 4 prosent, mens Tesla trekker ned.

Makro

203.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 7. mai, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Ifølge Trading Economics var det ventet et tall på 195.000.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.343.000 pr. 30. april, det laveste antallet på mer enn 52 år.

Produsentprisene (PPI) i USA steg 0,5 prosent på månedsbasis i april. Det var i tråd med forventningene. Kjerne-PPI viser en 0,4 prosents prisvekst på månedsbasis, mot en forventning på 0,6 prosent.

Fed/inflasjon

Onsdag var blikket rettet mot de amerikanske inflasjonstallene for april, som kom inn klart på den sterke siden.

«Verst tenkelige utfall», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i en rapport fra Handelsbanken Capital Markets.

Det var forventet at både total- og kjerneinflasjonen hadde avtatt i april, men nedgangen ble mindre enn ventet. Kjerneinflasjonen falt til 6,2 prosent i april, etter 6,5 prosent i mars, mens konsensus hadde ventet en nedgang til 6,0 prosent.

«Den amerikanske sentralbanken har vært bekymret for at inflasjonen fester seg på et høyt nivå. Gårsdagens tall ga ytterligere næring til denne bekymringen», skriver DNB Markets i en oppdatering.