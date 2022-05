Markant børsoppgang i Asia

I Japan stiger Nikkei 2,48 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,82 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,56 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 2,00 prosent, mens Kospi i Sør-Korea klatrer 1,71 prosent.

I India styrkes Sensex 0,92 prosent, S&P/ASX 200-indeksen er opp 1,71 prosent, og Straits Times i Singapore legger på seg 1,10 prosent.

Forsiktig

Bekymringer rundt inflasjon og økonomiske utsikter har de siste dagene tynget det globale investorsentimentet.

Leder for investeringsstrategi for Asia i JPMorgan, Alex Wolf, sier til CNBC at investeringsbanken nå er «ganske forsiktig» med asiatiske aksjer.

«Det er egentlig ingen steder å gjemme seg», påpeker Wolf.