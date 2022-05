Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,7 prosent og står i 11.562,72 poeng mens Dow Jones står i 31.977,22 poeng etter en oppgang på 0,8 prosent. S&P 500 stiger 1,1 prosent til 3.972,51 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,90 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,3 prosent til 30,42.

Oppkjøpsavtalen mellom Twitter og Elon Musk er satt på vent, skriver Musk selv i et Twitter-innlegg fredag. Musk avventer detaljer som støtter beregninger om at spam/falske konti representerer mindre enn 5 prosent av brukerne, slik Twitter selv meddelte markedet i starten av mai. Aksjen stuper 10,7 prosent i åpningsminuttene.

Importprisindeksen i USA var uendret på månedsbasis i april. Det er første gang i år at importprisene ikke stiger. På forhånd var importprisene ventet å stige 0,6 prosent på månedsbasis, ifølge Trading Economics.

Ifølge DNB Markets gjentok Fed-sjef Jerome Powell torsdag at Fed mest sannsynlig vil heve renten med 0,5 prosentpoeng på de neste to møtene, og ikke aktivt vurderer økninger på 0,75 prosentpoeng. Dette til tross for at han innrømte at Fed har vært bakpå i rentesettingen.

«Det dempet nok frykten for altfor en altfor brå oppgang i rentene og dempet faren for at pengepolitikken skal føre økonomien inn i en resesjon», skriver DNB Markets i en rapport.