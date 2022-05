«Meglerhuset peker på at aksjen handler til historiske P/E-nivåer på 11. På kort sikt tror meglerhuset et potensielt oppgjør inkludert en avtale om ordre på nye fly kan øke verdien med over to kroner pr. aksje», det skriver TDN Direkt.



Omikron-spredning, krig i Ukraina og et sesongmessig vanskelig kvartal førte til milliardunderskudd for Norwegian. Konsernsjef Geir Karlsen svarer på spørsmål om høye drivstoffpriser, om det blir personellkrise, om selskapet vil få Boeing-erstatning, og ikke minst hvordan sommersesongen ligger an.

Belships er høyt på taperlisten med en nedgang på 7,71 prosent, etter at aksjen mandag noteres eks. utbytte på 2,25 kroner. Belships la i forrige uke frem rekordresultater for første kvartal.

Nykode Therapeutics , hvor Jan Haudemann-Andersen sitter på 13 prosent aksjene, har mandag lagt frem sine førstekvartalstall. Aksjen faller 5,55 prosent.

I grønt

Kepler Cheuvreux hever kursmålet på Frontline-aksjen, samtidig som analytiker Anders Karlsen gjentar sin kjøpsanbefaling.

– Markedet bedrer seg, og det vil også påvirke verdien på skipene. Med en høy gearing vil det gi god uttelling for Frontline, sier Karlsen til Finansavisen.

I dag stiger aksjen 1,96 prosent.

Nordea Markets setter opp kursmålet sitt for Grieg Seafood etter at selskapet leverte sitt beste resultat i et første kvartal noensinne på fredag.

Nordea Markets har Grieg har sitt toppvalg i sektoren for investorer med risikoappetitt, og mener selskapet har den beste eksponering mot et sterkt laksemarked.

Aksjen stiger 2,25 prosent mandag.

Vow stiger til 5,41 prosent, etter melding om at de har sikret seg den største enkeltstående landbaserte kontrakten i selskapets historie.

Solstad Offshore er opp 3,32 ved lunsjtider mandag. Hittil i år er imidlertid aksjen opp over 580 prosent. Fredag flagget Christen Sveaas' Kistefos et eierskap på 4 millioner aksjer i rederiet, der Kjell Inge Røkkes Aker Capital er største aksjonær.

Tor Olav Trøims Borr Drilling klatrer 9,54 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er ned 1,02 prosent til 110.44 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,91 prosent til 100.00 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 110,40 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor synker 0,50 prosent, mens Aker BP klatrer 1 prosent.