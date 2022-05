Twitter faller videre på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,6 prosent og står i 11.729,19 poeng mens Dow Jones står i 32.142,05 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent. S&P 500 faller 0,4 prosent til 4.008,06 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,91 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,5 prosent til 29,02.

Seks uker i rødt

Den brede S&P 500-indeksen endte forrige uke i minus, og vi har dermed lagt bak oss den sjette uken på rad med nedgang, som er den lengste perioden i rødt siden sommeren 2011.

«Vi er i «ekstrem frykt»-territorium i forhold til CNNs barometer, og AAII-undersøkelsen (American Association of Individual Investors, red.anm.) viser at det kun tre ganger tidligere har vært like mange pessimister i forhold til optimister», skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en oppdatering fra Norne Securities.

Twitter

Fredag skrev Elon Musk i et Twitter-innlegg at oppkjøpsavtalen mellom Twitter og han selv var satt på vent. Musk avventer detaljer som støtter beregninger om at spam/falske konti representerer mindre enn 5 prosent av brukerne, slik Twitter selv meddelte markedet i starten av mai. Det resulterte i at aksjen stupte 9,7 prosent. Kort tid etter at handelen tok til mandag faller aksjen ytterligere 4,5 prosent.