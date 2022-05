Oljeserviceaksje skjøt opp 44 prosent etter milliardkontrakt

Aksjen steg mandag 4,9 prosent til 82,85 kroner.

Nordea Markets økte kursmålet sitt for Grieg Seafood etter at selskapet leverte sitt beste resultat i et første kvartal noensinne på fredag.

Meglerhuset har Grieg som sitt toppvalg i sektoren for investorer med risikoappetitt, og mener selskapet har den beste eksponering mot et sterkt laksemarked.

Aksjen endte opp 3,3 prosent til 133,30 kroner mandag,

Vow steg 6,4 prosent til 26,74 kroner, etter melding om at de har sikret seg den største enkeltstående landbaserte kontrakten i selskapets historie.

Solstad Offshore steg 7 prosent til 40,30 kroner ved børsslutt mandag. Hittil i år er imidlertid aksjen opp over 580 prosent. Fredag flagget Christen Sveaas' Kistefos et eierskap på 4 millioner aksjer i rederiet, der Kjell Inge Røkkes Aker Capital er største aksjonær.

I rødt

Crayon sank 2,6 prosent til 130,20 kroner. Softline kvittet seg med millionvis av aksjer i Crayon mandag for å redde seg selv fra pengeproblemer.

Elliott Jones i Nordea Markets har vinglet mellom mellom høyt og lavt i Quantafuel . Mandag nær halverte han kursmålet på aksjen og ropte selg. Lav utnyttelse på plastforbrenningsanleggene og høyere kostnader gjorde at Quantafuels førstekvartalstall var på nedsiden av det analytikerne forventet.

Mandag falt aksjen med 2,2 prosent til 11,98 kroner, hittil i år er den ned hele 66 prosent. Fra toppen på 78,90 kroner i januar 2021 er kursen ned 85 prosent.

Blant tungvekterne falt Norwegian 4,8 prosent ned til 10,36 kroner. Selskapet la fredag frem sine førstekvartalstall, og DNB Markets nedjusterer mandag sitt kursmål på aksjen fra 13 til 12 kroner. Meglerhuset anbefaler imidlertid fortsatt kjøp.

«Meglerhuset peker på at aksjen handler til historiske P/E-nivåer på 11. På kort sikt tror meglerhuset et potensielt oppgjør inkludert en avtale om ordre på nye fly kan øke verdien med over to kroner pr. aksje», det skriver TDN Direkt.

Belships er høyt på taperlisten med en nedgang på 6,3 prosent til 23,70 kroner, etter at aksjen mandag noteres eks. utbytte på 2,25 kroner. Belships la i forrige uke frem rekordresultater for første kvartal.

Nykode Therapeutics , hvor Jan Haudemann-Andersen sitter på 13 prosent aksjene, har mandag lagt frem sine førstekvartalstall. Aksjen falt 4,4 prosent til 29,64 kroner.