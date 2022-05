Fall på Wall Street etter skuffende makrotall fra Kina

Nedsalget på Wall Street fortsatte mandag etter skuffende makrotall fra Kina grunnet vedvarende koronarestriksjoner. Detaljhandelen i Kina falt 11,1 prosent i april, hvilket er det største fallet siden mars 2020. Industriproduksjonen i Kina falt med 2,9 prosent sammenlignet med forrige måned. Dette smittet negativt over på et allerede usikkert amerikansk marked.

I USA er derimot fokuset rettet mot den stigende inflasjonen. En meningsmåling fra CNBC viser at inflasjon er den største frykten blant den amerikanske befolkningen.

Goldman Sachs tror inflasjonen vil føre til store endringer i finansmarkedene verden over.

– Selskaper som er tilpasningsdyktige vil gjøre det best. De som kan endre businessmodellen og senke energiutgiftene og utgifter knyttet til arbeidskraft, sier Peter Oppenheimer, sjefstrateg i Goldman Sachs, ifølge CNBC.

Slik gikk det med indeksene på Wall Street:

Industriindeksen Dow Jones endte opp 0,03 prosent til 32,206.33.

Den brede S&P 500-indeksen falt med 0,5 prosent til 4,005.97.

Teknologiindeksen Nasdaq falt med 1,2 prosent til 11,662.79.

Volatilitetsindeksen Vix falt 3,8 prosent til 27.76.

Oljeprisen steg intradag, og ved stengetid på Wall Street var brent-oljen 2,4 prosent til 114,20 dollar pr. fat.

Bevegelser

Det generelt sett dårlig stemning blant de store teknologiaksjene på Wall Street, Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (morselskap til Google), også kjent som FAANG-aksjene.

Facebook steg 0,7 prosent til 200.04.

steg 0,7 prosent til 200.04. Amazon falt 2,0 prosent til 2,217.00.

falt 2,0 prosent til 2,217.00. Apple falt 1,1 prosent til 145.54.

falt 1,1 prosent til 145.54. Netflix falt 0,6 prosent til 186.45.

falt 0,6 prosent til 186.45. Google falt 1,5 prosent til 2,295.85.

Twitter falt 8,2 prosent. Fredag skrev Elon Musk i et Twitter-innlegg at oppkjøpsavtalen mellom Twitter og han selv var satt på vent. Musk avventer detaljer som støtter beregninger om at spam/falske konti representerer mindre enn 5 prosent av brukerne, slik Twitter selv meddelte markedet i starten av mai.

Strømmeselskapene Spotify og Warner Bros. Discovery falt henholdsvis 4,8 og 4,9 prosent. Det kinesiske strømmeselskapet iQIYI steg derimot 14,8 prosent.

Matbestillingsappen DoorDash falt 10,7 prosent, mens kaffebarselskapet Starbucks falt 4,2 prosent.

Netthandelsplattformene Shopify, Wix og Squarespace falt henholdsvis 10,6, 6,3 og 6,9 prosent.

Elbilprodusentene Tesla og Rivian falt henholdsvis 5,9 og 6,9 prosent.

Spirit Airlines steg 13,6 prosent, mens JetBlue Airways falt 6,1 prosent. Expedia og AirBnB falt henholdsvis 6,0 og 5,8 prosent.

Blant de norske selskapene på New York-børsen steg Fredriksen-dominerte Golden Ocean med 6,4 prosent, mens batteriprodusenten Freyr falt 2,2 prosent.

Nedgangen i kryptomarkedet fortsatte mandag, og ved stengetid på Wall Street var Bitcoin ned 2,8 prosent til 29,599.96. Ethereum falt 3,9 prosent til 2,011.72.