Av de 12 viktigste indeksene knyttet til børsene i Asia og Oceania, er det kun én som er i rødt i dag, nemlig børsen i New Zealand.

Men markedet på den sørlige øyen stengte ikke ned mer enn 0,18 prosent.

Techfest i Hongkong

Derimot var det full fest å spore i Hongkong.

Førstnevnte var opp 2,56 prosent like før 08.00 norsk tid godt hjulpet av knalloppgang i selskaper som Alibaba (+6,09%), Tencent (+3,94%) og Meituan (+4,95%). Disse tallene første til at techindeksen på børsen i Hongkong var opp over fire prosent.

Nikkei-indeksen i Tokyo er opp vel 0,4 prosent på morgenkvisten og i Shanghai er oppgangen omtrent den samme.

I Japan startet markedet først ned, muligens påvirket av at Wall Street stengte ned, men det tok ikke lang tid før pendelen svingte andre veien og kursene steg.

Alle kler grønt

Også lystavlene på børsene i Singapore, Sør-Korea, India, Australia, Thailand, Malaysia og Taiwan er alle kledt i grønt.

India er over 1,7 prosent opp, mens thailandske aksjer stiger over 1,2 prosent. I Sør-Korea har børsens aksjer som er omfattet av Kospi-indeksen steget med over 0,8 prosent i verdi.

RENTEOPPGANG: Visesentralbanksjef Michele Bullock i Reserve Bank of Australia (RBA), sa på et møte med næringslivsrepresentanter denne uken at renten trolig stiger snart, og det er nå besluttet. Den har ligget i ro i årevis. Foto: Bloomberg

Rentemelding

I Australia har man landet på 0,3 prosent oppgang.

Sentralbanken har varslet at renten skal opp for å sikre at inflasjonen skal tilbake i det leie man ønsker at den skal ligge på over tid.

Bankens opplyser at man ikke forventer at inflasjonen er under kontroll og på ønsket nivå før i slutten av 2024.