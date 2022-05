Den brede indeksen S&P 500 er på sin sjette uke på rad med tap – det lengste siden 2011. Dow Jones gjør det enda verre, med 7 uker på rad med fall – det verste siden 2001. Hvis dagens trend er en veiviser for resten av uken kan det derimot snu:

S&P 500 endte opp 2,02 prosent til 4.085 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq ble dagens vinner – opp 2,76 prosent til 11.984 poeng.

Industriindeksen Dow Jones steg 1,34 prosent til 32.630 poeng.

– Våre tall viser at fredagens momentum fortsatte i dag, sier Art Hogan, sjefsstrateg ved National Securites, til CNBC og legger til:

– Men det viktigste for investorer er at man kommer til et punkt der der det verste er priset inn.

– Kommer ikke til å nøle

I et intervju med Wall Street Journal kom den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell med en klar beskjed.

– Jeg kommer til å støtte rentehevinger helt til inflasjonen er under kontroll. Vi kommer ikke til å nøle dersom det betyr at vi beveger oss forbi de naturlige rentenivåene (nivået som vedlikeholder full sysselsetting/maksimal produksjon, men holder inflasjonen konstant, journ. anm.), sier Powell og understreker:

– Vi vil øke rentene helt til vi føler at vi er på et nivå der vi kan si at finansielle forhold er på bra sted, og at vi ser inflasjonen synke.

