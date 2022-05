Børsoppgang i Tokyo

I Japan stiger Nikkei 0,65 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,72 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,37 prosent, Hang Seng i Hongkong svekkes 0,64 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er opp 0,02 prosent.

I India er Sensex opp 0,81 prosent, stiger S&P/ASX 200-indeksen 0,96 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,85 prosent.

Bedre enn ventet

I Japan viser ferske tall at BNP endte ned 0,2 prosent i første kvartal, mot et ventet fall på 0,4 prosent.

På årsbasis var det en nedgang på 1,0 prosent, mens analytikerne på i forkant hadde spådd en nedtur på 1,8 prosent.

Opptur

På Wall Street var det tirsdag bred børsoppgang.

– Markedene hadde en fin oppgang i går kveld, og det er i stor grad på grunn av det faktum at på årsbasis har vi omtrent hatt seks uker på rad med ukentlige tap, og vi har den største teknologiske undervekten siden mai 2020, sier regional investeringssjef i UBS Global Wealth Management, Kelvin Tay, til CNBC.

– Markedet er faktisk klar for et rally, men det store spørsmålet er: er dette et «bear-marked»-rally, eller er dette et bærekraftig rally? Jeg tror det kommer til å bli vanskelig for rallyet å holde seg på bena gitt det faktum at man vet at det også kommer kvantitative oppstramminger i løpet av de neste par ukene, påpeker han.