Oslo Børs åpnet rett opp onsdag morgen.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.235,79, opp 1,34 prosent.

På det meste har hovedindeksen i dag stått i 1.244,39, tilsvarende en oppgang på nesten 2 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 1,22 prosent til 113,29 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,65 prosent til 114,26 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 111,75 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Equinor stiger 3,48 prosent til 342,05 kroner, mens Aker BP er opp 3,96 prosent til 380,80 kroner. På det meste har sistnevnte vært omsatt for 381,70 kroner, noe som er ny all-time high.

Også Deep Value Drillers, Gigante Salmon og Klaveness Combination Carriers har satt nye rekordnoteringer onsdag.

Opptur

DOF skjøt mandag opp elleville 44 prosent til 3,47 kroner etter at selskapet ble tildelt flere kontrakter av Petrobras til en samlet verdi av rundt 2,5 milliarder kroner. Onsdag styrkes aksjen ytterligere 30,26 prosent til 4,52 kroner, og er den siste uken nå opp over 190 prosent.

Kalera hopper 20,49 prosent til 4,94 kroner. Selskapet meldte i morges at de har inngått en samarbeidsavtale med US Foods for å utvikle og lansere nye produkter over hele USA.

Eidesvik Offshore styrkes 27,00 prosent til 12,70 kroner, og 5th Planet Games er også høyt på vinnerlisten med en oppgang på 26,39 prosent til 1,82 kroner. Havila Shipping og InterOil Exploration and Production styrkes også kraftig, og stiger henholdsvis 23,00 prosent til 12,30 kroner og 24,86 prosent til 2,16 kroner.

Golden Energy Offshore Services styrkes 23,62 prosent til 2,46 kroner etter melding om en intensjonsavtale med Gen2 Energy AS.

Quantafuel styrkes 13,02 prosent til 13,54 kroner. ABG-analytiker Haakon Amundsen har onsdag kommet med en ny analyse av selskapet. Selv etter å ha kuttet kursmålet med 30 prosent spår han fortsatt mer enn dobling av Quantafuel-aksjen.

I rødt

Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling meldte i morges at de har fått en kontrakt for jackup-riggen «Saga» fra en ikke-navngitt operatør i Sørøst-Asia. Aksjen svekkes likevel 3,56 prosent til 49,99 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er Solstad Offshore en av de få som svekkes onsdag, og er nå ned 1,99 prosent til 39,50 kroner. Aksjen er imidlertid opp over 75 prosent den siste uken, og har siden nyttår lagt på seg hele 620 prosent.

Fredag flagget Christen Sveaas' Kistefos et eierskap på 4 millioner aksjer i rederiet, der Kjell Inge Røkkes Aker Capital er største aksjonær.

Ellers er DNB ned 0,92 prosent til 182,20 kroner, mens Magseis faller 5,69 prosent til 6,47 kroner.