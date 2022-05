Rødt på New York-børsen – krakk i Target etter nye tall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,6 prosent og står i 11.792,37 poeng mens Dow Jones står i 32.353,26 poeng etter en nedgang på 0,9 prosent. S&P 500 faller 1,2 prosent til 4.040,44 poeng.

Oppdatert klokken 17.22: Nedturen på Wall Street tiltar i styrke. Nasdaq faller 2,8 prosent, S&P 500 er ned 2,6 prosent mens Dow Jones faller 2,2 prosent.

– Never fight the Fed

– Det er et veldig volatilt marked. Jeg registrerer at flere av vekstselskapene begynner å bli billige, men de kan falle mer i verdi om vi går inn i en resesjon. Vekstselskapene er sårbare om Fed hever renten raskt og betydelig. Never fight the Fed, sier Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities, til Finansavisen.

DNB Markets mener det er liten grunn til å tvile på den amerikanske sentralbankens planer om å fortsette renteoppgangen, og økonomene venter – i tråd med signalene – at styringsrenten vil heves med 50 punkter på hvert av de to kommende møtene. Deretter tror DNB Markets at styringsrenten heves videre med 25 punkter ved de neste møtene.

«Ifølge Powell er det ingen som skal tvile på sentralbankens beslutning om å temme inflasjonen», skriver DNB Markets i en rapport.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,99 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,0 prosent til 27,41.

Krakk i Target

Target leverte onsdag kvartalstall som var langt unna Wall Streets forventninger. Handelsgiganten fikk et resultat pr. aksje på 2,19 dollar, mens det var ventet et resultat på 3,07 dollar pr. aksje. Aksjen stuper 22,7 prosent i åpningsminuttene.

«De amerikanske børsene steg markant tirsdag, da Oslo Børs holdt stengt. Nasdaq-indeksen gjorde det best med en oppgang på nesten tre prosent, dog dette var ikke overraskende gitt indeksens begredelige utvikling det siste halve året», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Boligbygging

Boligbyggingen i USA var ned 0,2 prosent på månedsbasis i april, til en sesongjustert årstakt på 1,724 millioner boliger. Det var på forhånd ventet en årlig takt på 1,765 millioner boliger, ifølge Trading Economics. Antall nye boligbyggingstillatelser falt 3,2 prosent på månedsbasis i perioden.