DNB Markets sendte flere oljeaksjer til værs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,6 prosent før den sluttet på 1.238,55 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 112,03 dollar, opp 0,1 prosent.

Både Aker BP og Equinor har blitt oppgradert til kjøp av DNB Markets i en sektoroppdatering som ble publisert onsdag. Meglerhusets favoritt er likevel Vår Energi, hvor kursmålet har blitt oppjustert fra 38 til 51 kroner. Ifølge TDN Direkt skjer justeringene etter et analytikerbytte, samt høyere forventninger til oljeprisen.

«I løpet av det siste året har Equinor gradvis blitt det mest overkapitaliserte selskapet i energisektoren», skriver DNB Markets i analysen. Equinor gikk opp 3,3 prosent til 342,15 kroner, Aker BP klatret 4,6 prosent til 383 kroner mens Vår Energi gikk opp 3,1 prosent til 40,10 kroner.

Kalera har inngått en samarbeidsavtale med US Foods. Som en del av avtalen vil Kalera samarbeide med selskapet om å utvikle og lansere nye produkter til US Foods-kunder i markeder over hele USA. Kalera-aksjen gikk opp 33,9 prosent til 5,49 kroner.

Mandag steg DOF -aksjen hele 44 prosent til 3,47 kroner etter at selskapet ble tildelt flere kontrakter av Petrobras til en samlet verdi av rundt 2,5 milliarder kroner. Kontraktene har fast varighet på tre år og opsjoner for ytterligere to år. Oppstart er planlagt til fjerde kvartal i år. Onsdag falt aksjen 24,8 prosent til 2,61 kroner selv om aksjen var i pluss gjennom store deler av dagen.

Golden Energy Offshore Services og Gen2 Energy har inngått en intensjonsavtale for gjensidig utveksling av erfaringer og informasjon. Aksjekursen i førstnevnte falt 5,8 prosent til 1,88 kroner.

Analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier hadde en kjøpsanbefaling og et kursmål 42 kroner på Quantafuel før selskapets førstekvartalsrapport. Mandag kveld tok han grep og nedjusterte kursmålet til 30 kroner samtidig som han gjentok sin kjøpsanbefaling. Aksjen gikk opp 11,1 prosent til 13,31 kroner.

Onsdag morgen meldte Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling at selskapet har fått en kontrakt for jackup-riggen «Saga» fra en ikke-navngitt operatør i Sørøst-Asia. Aksjen falt likevel 3,7 prosent til 49,91 kroner.