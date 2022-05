Mot nedtur fra start på Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 1 prosent like etter kl. 07.00 torsdag.

Roger Berntsen i Nordnet spår hovedindeksen ned 1 til 1,6 prosent fra start.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,9 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,4 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,1 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 2,3 prosent, mens Kospi i Sør-Korea faller 1,2 prosent.

I India faller Sensex 2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen er ned 1,7 prosent, og Straits Times i Singapore faller 0,4 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 1,4 prosent til 110,64 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,8 prosent til 110,27 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 112,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Slik gikk det med de ledende indeksene på Wall Street onsdag:

Dow Jones falt 3,56 prosent

falt 3,56 prosent Nasdaq sank med hele 4,73 prosent

sank med hele 4,73 prosent Verdien av S&P 500 sank med 4,03 prosent

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen falt med 7,7 basispunkter, til 2,895 prosent.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,6 prosent før den sluttet på 1.238,55 poeng.

Kalera har inngått en samarbeidsavtale med US Foods. Som en del av avtalen vil Kalera samarbeide med selskapet om å utvikle og lansere nye produkter til US Foods-kunder i markeder over hele USA. Kalera-aksjen gikk opp 33,9 prosent til 5,49 kroner.

Mandag steg DOF -aksjen hele 44 prosent til 3,47 kroner etter at selskapet ble tildelt flere kontrakter av Petrobras til en samlet verdi av rundt 2,5 milliarder kroner. Kontraktene har fast varighet på tre år og opsjoner for ytterligere to år. Oppstart er planlagt til fjerde kvartal i år. Onsdag falt aksjen 24,8 prosent til 2,61 kroner selv om aksjen var i pluss gjennom store deler av dagen.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:



Måsøval: Kl. 06.00, Teams kl. 08.30

Bouvet: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30, webcast

BW LPG: Kl. 07.00, Zoom kl. 13.00