Oslo Børs åpner i rødt etter særs sur stemning på både Wall Street i går og i Asia i dag.

Rundt kl. 11 har børsfallet tiltatt og hovedindeksen faller 1,76 prosent til 1.216,76.

– Selskapsrapporteringen og kostnadsutviklingen formidlet av de større detaljistkjedene har ikke innfridd forventningene denne uken og sammen med utsiktene til stigende renter og forsterket bekymring for en resesjon i horisonten, sendte dette det amerikanske aksjemarkedet ned i går, noterer DNB Markets.



Storbanken Morgan Stanley har plukket fem store, stabile aksjer med de tror kan gjøre det sterkt til tross for stigende inflasjon og krig i Ukraina. Samtlige aksjer blir omtalt som billige sammenlignet med konkurrentene ellers i verden.

Oljeprisen

Brentoljen stiger torsdag morgen 1,5 prosent til 110,70 dollar, mens WTI-oljen stiger 0,7 prosent til 110,34 dollar.

Det sure sentimentet på Wall Street var blant faktorene som sendte oljeprisen ned i går ettermiddag.

EU-kommisjonen besluttet i går at den vil bruke 210 milliarder dollar for at Europa skal avslutte sin avhengighet av russisk fossilt brensel innen 2027.

Planen, som heter Repower EU, vil inkludere 10 milliarder euro for gassinfrastruktur, 2 milliarder euro i oljesektoren – mens resten vil være innen ren energi, uttalte EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen i går.

Bevegelser

Kvartalstall preger bevegelsene torsdag.

MPC Container Ships leverte knallsterkt i første kvartal og mer enn tidoblet driftsresultatet. Aksjen faller likevel 1,2 prosent.