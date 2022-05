– Markedsutsiktene for 2022 er fortsatt veldig positive, sier konsernsjefen i rapporten.

Golden Ocean fortsetter å glede aksjonærene med utbytter , og stiger over 2 prosent etter å ha vært i minus store deler av dagen. BW LPG stiger 0,4 prosent etter sine kvartalstall.

Ellers i shipping stiger Belships over 2 prosent, og er en av tre aksjer som har nådd ny «all-time high» torsdag. De andre er Deep Value Driller, Gigante Salmon og Klaveness Combination Carriers.

Nytt DOF-krakk

Urealiserte valutagevinster bidro til et plussresultat for DOF, men til tross for bedre markeder er konsernet ikke i posisjon til å betale gjelden uten en betydelig konvertering til egenkapital.

Aksjen dundrer ned over 30 prosent, og topper taperlisten klart ved å krakke for andre dag på rad.

AutoStore utmerker seg lenge negativt, men har snudd opp utover ettermiddagen og stiger nå over 3 prosent . Selskapet la i forrige uke frem bedre kvartalstall enn ventet, men JP Morgan reagerte mandag denne uken med å kutte kursmålet fra 48 til 40 kroner. Amerikanerne ser dermed fremdeles på aksjen som en doblingskandidat.

Kid trekker for øvrig ned 2 prosent på sin rapport.

Fintech-rally

Andre negative tallfremleggere er Norsk Titanium og Everfuel, som faller 6-7 prosent.

På den positive siden stiger CSAM Health Group over 4 prosent på sine tall, mens Webstep legger på seg nesten 6 prosent.

Vinnerlisten toppes av 5th Planet Games på pluss 21 prosent, klart foran Petronor med 10 prosent og Siem Offshore med over 9 prosent oppgang.

Huddlestock Fintech har signert endelig avtale og vil nå levere løsninger av sin teknologi til en stor europeisk fintech-bank. Markedet sender aksjen opp over 7 prosent.

Til slutt merker vi oss at Link Mobility faller over 4 prosent etter at toppsjef Guillaume van Gaver har gått på dagen.