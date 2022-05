Etter det markante fallet i åpningen har stemningen lettet noe på New York-børsen. Dow Jones er ned én prosent til 31.184,40, mens S&P 500 er ned 0,6 prosent til 3.901,47. Nasdaq har på sin side snudd opp, men er nå på vikende front igjen og opp bare 0,1 prosent til 11.425,89.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,83 prosent, mens VIX-indeksen – også kalt fryktindeksen – faller 0,9 prosent til 30,79.

– Hovedpoenget for investorer er stålsette seg for utvidet volatilitet. Vi tror volatiliteten blir narrativet gjennom det meste av andre kvartal, og – for å være helt ærlig – gjennom hele 2022, sier direktør Greg Bassuk hos AXS Investments til CNBC.

Utviklingen skjer i kjølvannet av Wall Street verste børsdag på nærmere to år. Nasdaq stupte 4,7 prosent, mens S&P 500 og Dow Jones falt henholdsvis 4 og 3,6 prosent. Handelsgigantene Walmart og Target fikk juling etter sistnevntes skuffende kvartalsrapport. Førstnevnte la frem tall 17. mai.

Walmart faller torsdag 2,6 prosent, og har i løpet av dagen vært nede på 52 ukers laveste. Det samme gjelder Target, som går tilbake nye 6 prosent.

– Ingen gjemmesteder

«Tallene retter et skarpt lys mot plagen som venter selskaper og forbrukere etterhvert som inflasjonen begynner å bite. Og det i et land som fortsatt gjør det relativt sterkt med en forbruker som ennå har mye sparekapital bygget opp i løpet av de siste par årene. Andre er ikke i en like heldig posisjon», skrev senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en oppdatering torsdag.

Blant andre enkeltaksjer merker vi oss Cisco, som dundrer ned 15 prosent etter å ha lagt frem kvartalstall under forventning og guidet svakere resultater i inneværende kvartal.

«Saken nå er at det egentlig ikke ser ut til å være noen steder å gjemme seg. (...) Pengene ser ut til å dreie seg over til kontanter istedenfor mellom ulike sektorer. Det vil ikke bli noen rett linje, men dette er en bekreftelse på at det er mye lettere å selge rallyer i bear-markeder enn «buying dips»», skriver teknisk analysesjef Jonathan Krinsky i BTIG ifølge CNBC i et notat.

Philly Fed skuffet kapitalt

218.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 14. mai. Ifølge Trading Economics var det ventet et tall på 200.000. Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd var 1.317.000 pr. 7. mai. Det er det laveste siden 27. desember 1969.

Philadelphia Federal Reserve Bank-indeksen kom inn på 2,6 i mai, viser tall sluppet torsdag. Konsensus pekte ifølge Trading Economics mot 16,0.

– Brutalt børsfall

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken beskriver onsdagens børsras som brutalt og mener det må ses i sammenheng med svake rapporter fra de amerikanske konsumgigantene. Investorene frykter den høye inflasjonen spiser av marginene og demper etterspørselen fra forbrukerne.

DNB Markets skriver i en oppdatering at onsdagens børsfall i USA skyldes sentralbanksjefens klare budskap på tirsdag om at renten vil bli hevet inntil inflasjonen kommer ned på en «klar og overbevisende måte».