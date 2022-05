Syv uker med børsfall

En kombinasjon av renteoppgang, høy inflasjon, økonomisk oppbremsing og geopolitisk usikkerhet har hittil i år surnet humøret i det globale aksjemarkedet. Disse negative faktorene begynner omsider også å komme til syne i selskapenes kvartalsrapporter og «guiding». Store butikkjeder som Walmart og Target meldte i denne uken at dyrere innsatsfaktorer skviser marginene, en rekke europeiske og amerikanske konserner har tatt enorme Russland-relaterte tap, og snart vil også høyere renter svekke bunnlinjene.

Onsdag kveld varslet teknologigiganten Cisco Systems at årets overskudd blir lavere enn tidligere antatt. En årsak er at Kinas nedstengninger og Ukraina-krigen har redusert etterspørselen etter nettverksutstyr. Inntjeningen i årets første tre måneder var imidlertid en hårsbredd bedre enn ventet, til tross for at omsetningen skuffet. Ciscos aksjekurs var ved firetiden torsdag ned med mer enn 12 prosent.

Canada Goose gjorde det derimot bra. Kursløftet på 1 prosent skyldtes at klesprodusenten la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for første kvartal. I tillegg oppjusterte ledelsen sine prognoser for det inneværende regnskapsåret.

Hvor lenge vil børsfallene vare? En utfordring er at den såkalte «Fed Put», der USAs sentralbank stanser nedturer i aksjemarkedet ved raskt å lansere stimulansgrep, tilsynelatende ikke lenger eksisterer. Strategien er blitt brukt flittig helt siden krakket i 1987, men dette har vært en periode med langt lavere inflasjon enn i dag. En konsumprisvekst på 8-9 prosent gir ikke tilsvarende rom til å «trykke penger» og senke styringsrenten.

Dette reflekteres i prisingen av rentederivater. Det regnes som mer enn 80 prosent sannsynlig at USAs Fed funds-rente i begynnelsen av februar 2023 er jekket opp med ytterligere 2 prosentpoeng, til 2,75 prosentpoeng. For en måned siden var den impliserte sannsynligheten bare 56 prosent.

Det er imidlertid tegn på at innstramningene kan bli mer forsiktige enn fryktet, som følge av de seneste ukenes uventet svake makrotall. Torsdag skuffet både antallet nye søknader om arbeidsledighetstrygd i USA og en måling av næringslivets utsikter i delstaten Filadelfia.