Nedturen fortsatte på Wall Street torsdag, men på de toneangivende Asia-børsene fredag er stemningen bedre.

Hang Seng i Hongkong viser vei med 1,8 prosent oppgang, og tech-indeksen viser vei med en oppgang på over 3 prosent. Xpeng stiger over 6 prosent og Baidu over 4 prosent.

I fastlands-Kina stiger CSI 300 1,4 prosent og Shanghai Composite-indeksen 1,1 prosent.

Historisk Kina-kutt

Kinas sentralbank har fredag holdt sin 1-årige referanseutlånsrente uendret på 3,7 prosent, mens den 5-årige «loan prime rate» (LPR) ble kuttet med 15 basispunkter i det andre kuttet i år.

Senior Kina-økonom Julian Evans-Pritchard i Capital Economics opplyser ifølge CNBC at kuttet er det største noensinne, og at det er rettet mot å støtte etterspørselen etter boliger.

Den kinesiske elbilprodusenten Nio spratt opp over 20 prosent i sin debut på Singapore-børsen, men roet seg etterhvert ned og er nå opp drøye prosenten.

Inflasjon som ventet

I Tokyo stiger Nikkei 1,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 0,8 prosent.

På makrofronten viste dagens inflasjonstall at samlet KPI i Japan var 2,5 prosent på årsbasis i april på årsbasis, mens kjerneinflasjonen var 2,1 prosent – som ventet.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 1,8 prosent, mens Sydney-børsen er opp drøye prosenten.

