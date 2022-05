Mot opptur på Oslo Børs fra start

Urealiserte valutagevinster bidro til et plussresultat for DOF, men til tross for bedre markeder er konsernet ikke i posisjon til å betale gjelden uten en betydelig konvertering til egenkapital.

Aksjen som er et hett tema på vårt forum dundret ned over 37 prosent til 1,63 kroner, og topper taperlisten klart ved å krakke for andre dag på rad. Fallet fra mandagens sluttkurs er på hele 53 prosent.

Andre negative tallfremleggere var først og fremst Everfuel , som falt nesten 10 prosent. Norsk Titanium endte også høyt på taperlisten med en nedgang på over 7 prosent.

Dette skjer i dag:

Kvartalsrapport

5th Planet Games

SeaBird Exploration

EMGS

Nordic Halibut

BeWi

NordHealth

Green Minerals

Nordic Unmanned

Ørn Software Holding

Glitre Energi

Baltic Sea Properties

PatientSky Group

Fjord1

Årsrapport

PatientSky Group

Pyrum Innovations

Generalforsamling

Crayon Group

SmartCraft

Teco 2030

Jinhui

Endúr

Siem Offshore

Eksklusive utbytte

Olav Thon Eiendomsselskap (6,50 kroner)

Makro, Norge (SSB)

Fagforeningsmedlemmer og streiker, 2021

Salg av petroleumsprodukter og flytende biodrivstoff, april 2022

Byggeareal, april 2022

Skatteregnskap, april 2022

Tallene slippes som vanlig klokken 08.00.

Makro, utenlands

Japan: KPI. april (01.30)

Kina: ettårig referanserente (LPR, 03.15)

Storbritannia: detaljhandel, april (08.00)

Tyskland: PPI, april (08.00)

Eurosonen: forbrukertillit foreløpig, mai (16.00)

Kilder: Euronext, SSB, TDN Direkt