– Gitt at vi har solgt eldre skip til veldig gode priser så er vi veldig godt fornøyd med dette kvartalet. Dette har gitt oss en kruttsterk balanse som igjen gir oss muligheten til å øke vårt utbyttenivå, sa toppsjef Anders Onarheim til Finansavisen torsdag.

Opp og ned på tall

Ørn Software stiger over14 prosent, 5th Planet Games over 10 prosent og Green Minerals over 9 prosent – alle på kvartalstall.

Flere tallfremleggere trekker også nedover. Dette gjelder først og fremst Eidesvik Offshore, som faller 8 prosent på rapporten som ble lagt frem etter stengetid torsdag. Bare tre aksjer faller mer fredag formiddag – Oceanteam, Induct og Canopy Holdings med 8-10 prosent nedgang.

Green Energy Group (tidligere SeaBird Exploration) trekker ned over 4 prosent på sine tall.

Oljeprisen holder seg oppe

Etter å ha trukket nedover i morgentimene, har Brent-oljen svingt seg opp utover dagen og er nå omtrent uendret i dagens handel på rundt 112 dollar pr. fat. Dette er 4 dollar over nivåene på oppunder 108 dollar pr. fat da børsen stengte i går.

Håpet om at kinesisk drivstoffetterspørsel kan få seg et løft på lettelse av coronarestriksjoner motvirkes av bekymringer for den økonomiske veksten.

«Hvis tallene for amerikansk BNP-vekst fortsetter å surne, kan oljeprisene bli fanget av den negative spiralen på børsene,» skriver SPI Asset Management-direktør Stephen Innes ifølge Reuters i et kundenotat.

Equinor stiger 0,6 prosent, Aker BP 0,5 prosent, Vår Energi 1,8 prosent og DNO 3 prosent.

Sunnmøringer til topps

Kriserammede DOF har mer enn halvert seg på to dager, men korrigerer opp over 7 prosent fredag.

Vinnerlisten toppes av Havyard Group, som stiger nærmere 30 prosent på avtalen om å overta alle aksjer i HG Group AS og resterende aksjer i datterselskapet BKS Holding AS ikke er eid av HG Group for en samlet egenkapitalverdi på 285 millioner kroner,

Ytterligere syv aksjer stiger tosifret, og foruten dem allerede nevnt gjelder dette ContextVision, Golden Energy Offshore Services og Black Sea Property.

Blant positive tungvektere stiger Mowi, DNB og Nordic Semiconductor 1-2 prosent, mens MPC Container Ships spretter opp 6 prosent i kjølvannet av sterke tall torsdag.

John Fredriksen tok torsdag første stikk i striden om Euronav, som sånn sett er nærmere en fusjon med Frontline. Sistnevnte faller 0,5 prosent.