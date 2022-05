Oljeaksje til all-time high etter milliardkontrakt

Oslo Børs endte opp mandag. Hovedindeksen steg 0,72 prosent til 1.246,98.

Oljeprisen

Brent-oljen stod opp 0,12 prosent til 112,69 dollar fatet da Oslo Børs stengte, mens WTI-oljen falt 0,15 prosent til 110,110 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 112,30 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor steg 0,4 prosent til 337,80 kroner, mens Aker BP klatret 1,3 prosent til 384,30 kroner. DNO endte opp 3,4 prosent til 15,88 kroner og Vår Energi steg 2,6 prosent til 40,68 kroner.

Aksjetipset: Knut-Ivar Bakken i Sparebank 1 Markets nedjusterer kursmålet på Atlantic Sapphire til 37 kroner fra 140 og gjentar en kjøpsanbefalingen. Microsoft, Meta, Apple og Amazon anbefales også kjøpt.

Okea endte opp 13,2 prosent til 44,30 kroner etter å ha annonsert et milliardoppkjøp mandag. Aksjen har vært oppe i 44,40 kroner på det høyeste mandag – foreløpig ny all-time high.

I grønt

Mandagens vinner ble Oceanteam, som spratt opp hele 71,5 prosent til 5,30 kroner etter å ha vært fredagens største relative taper.

«Aksjen falt 99 prosent før den snudde opp og steg 92 prosent. Kan korreksjonen bli forbigående før aksjen eksploderer igjen?» skrev Finansavisen i en teknisk analyse søndag.

Elop steg 7,5 prosent til 2,30 kroner etter at datterselskapet Simplifai mandag inngikk et strategisk 3-års innovasjonspartnerskap med Sparebank 1 SR-Bank.

DOF klatret 5,8 prosent til 1,75 kroner etter en turbulent kursutvikling for det kriserammede supplyrederiet i forrige uke.

Seismikkselskapet TGS steg 2,5 prosent til 151 kroner etter at Kepler Cheuvreux oppgraderte aksjen til en hold-anbefaling. Samtidig ble kursmålet mer enn doblet, fra 70 kroner til 155 kroner.

Crayon Group landet en milliardavtale med Microsoft Azure, og steg 1,3 prosent til 140,30 kroner.

BW Offshore steg 3 prosent til 29,90 kroner etter en kontraktsforlengelse utenfor Elfenbenskysten.

Blant de mest omsatte trakk Kahoot opp 2,9 prosent. Folketrygdfondet økte sin eksponering i selskapet i forrige uke.

I rødt

Golden Ocean falt 2,6 prosent til 150,10 kroner. Mandag oppjusterte Sparebank 1 Markets aksjen fra 130 til 140 kroner, men opprettholdt hold-anbefalingen.



DNB Markets slapp mandag en analyse på flyselskapet SAS hvor analytiker Ole Martin Westgaard kuttet kursmålet med 75 prosent fra 0,4 kroner pr. aksje til 0,1. Grunnen til kurskuttet skal være at meglerhuset venter at flyselskapet har for store kostnader, samt at den kommende restruktureringen vil koste flesk. SAS falt 4,7 prosent til 0,88 kroner.

Schibsted falt mandag etter at meglerhuset Citigroup nedjusterte kursmålet med 40 kroner, fra 285 kroner til 245 kroner. Schibsteds A-aksje falt 5 prosent til 182,90 kroner, mens B-aksjen er ned 4,9 prosent til 162,5 kroner.