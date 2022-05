Norsk shippingaksje krakker på Wall Street

(Saken oppdateres)

Samtlige indekser på Wall Street åpnet i grønt mandag og har fortsatt oppover. Rundt klokken 17.30 er utviklingen slik:

S&P 500 stiger 1,5 prosent

stiger 1,5 prosent Nasdaq er opp 0,8 prosent

er opp 0,8 prosent Dow Jones stiger 2 prosent

Fryktindeksen (VIX) faller 0,5 prosent til 29,27 – rundt samme nivå som de siste ukene.

Hansson-krakk

Herbjørn Hansson-rederiet Nordic American Tankers krakker og åpnet ned så mye som 21,5 prosent mandag.

Bakgrunnen for stupet skal være at en hittil ukjent investor lempet ut aksjer for 30 millioner kroner i løpet av få minutter ved åpning.

Rederiet var kjapt ute med børsmelding til aksjonærene, og fremhevet den gode inntjeningen i kvartalet.

«For andre kvartal er TCE-overskuddet på 20.000 amerikanske dollar hver dag. Rundt 70 prosent av flåten er booket», skriver selskapet i meldingen. De forsikrer også om at utbytte alltid vil være prioritet.

Buffett-aksjer stiger

Warren Buffett har bladd frem sjekkheftet i første kvartal og kjøpt aksjer i blant annet Apple, Activision Blizzard og HP. Verizon har han solgt.

Apple stiger 0,3 prosent, Acitivsion 0,4, mens HP faller 3 prosent og Verizon er opp 0,3 prosent.

Berkshire Hathaways aksjetransaksjoner i første kvartal Kjøpt: Apple - 3.787.856 aksjer Ally Financial - 8.969.420 aksjer Activision Blizzard - 49.657.101 aksjer Citigroup - 55.155.797 aksjer Celanese Corporation - 7.880.998 aksjer Chevron Corporation - 120.933.081aksjer Floor & Decor Holdings - 3.936.291 aksjer General Motors Company - 2.045.847 aksjer HP - 104.476.035 aksjer Liberty Media Formula One Series C - 5.603.705 aksjer McKesson Corporation - 2.921.975 aksjer Markel Corporation - 420.293 aksjer RH - 353.453 aksjer Occidental Petroleum Corporation - 136.373.000 aksjer Paramount Global Class B - 68.947.760 aksjer Solgt: AbbVie - 3.033.561 aksjer Bristol-Myers Squibb Co. - 5.202.674 aksjer Kroger Co. - 3.427.647 aksjer Royalty Pharma plc - 7.151.896 aksjer Store Capital Corp. - 9.660.357 aksjer Verizon Communications - 157.444.464 aksjer Wells Fargo & Co. - 675.054 aksjer

USAs president Joe Biden presenterte et nytt handelssamarbeid for 13 land i Asia- og Stillehavsområdet da han mandag besøkte Japan. Han vil også isolere Kina og kom med krasse advarsler . Han vurderer imidlertid å lempe på sanksjonene mot den store nasjonen i øst.

Makro

På makrofronten kom Chicago Federal Reserves nasjonale aktivitetsindeks inn på 0,47 poeng i april, sammenlignet med reviderte 0,36 måneden før, ifølge Trading Economics.

Indeksen er et vektet snitt av 85 indikatorer som skal illustrere den helhetlige økonomiske aktiviteten og inflasjonspresset i økonomien.

En indeks på null poeng indikerer at den nasjonale økonomien vokser i takt med historisk trend, og positive verdier indikerer vekst over historisk snitt.