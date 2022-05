Grønn ukestart på Wall Street

(Saken oppdateres...)

Etter en blodrød børsuke forrige uke, startet alle de toneangivende indeksene uken med oppgang. Alle de toneangivende indeksene endte i grønt mandag.

S&P500 steg 1,86 prosent til 3,973.75 poeng

Dow Jones Industrials average steg 1,95 prosent til 31,880.64 poeng.

Nasdaq Composites steg 1,59 prosent til 11,535.27 poeng

Den såkalte fryktindeksen Vix-indeksen, som faller med fallende volatilitet i markedet, falt 2,65 prosent i løpet av børsdagen.

Den amerikanske tiåringen handles i skrivende stund på 2,862 prosent og et fat nordsjøolje handles til 113,2 dollar fatet.

Herbjørn Hansson-rederiet Nordic American Tankers åpnet ned så mye som 21,5 prosent. Bakgrunnen for stupet skal være at en hittil ukjent investor lempet ut aksjer for 30 millioner kroner i løpet av få minutter ved åpning.

Rederiet var kjapt ute med børsmelding til aksjonærene, og fremhevet den gode inntjeningen i kvartalet. I løpet av dagen hentet selskapet seg noe inn igjen i løpet av dagen og endte ned 11 prosent mandag.

Airbnb planlegger å stenge virksomheten på fastlandet i Kina ryktes det om. Alle annonser for utleie gjennom Airbnb i Kina vil bli fjernet i løpet av sommeren.

Selskapet ønsker heller å satse i Kina gjennom å tilrettelegge for at kinesere kan dra til utlandet. Airbnb steg 0,38 prosent mandag.

Kafffekjeden Starbucks legger ned hele virksomheten og stenger 130 kafeer i Russland, annonserte selskapet i et skriv til de ansatte mandag. Mandag falt aksjen 0,40 prosent.